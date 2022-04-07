Мобильный комплекс оповещения населения "Росэлектроники" успешно прошел госиспытания

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото.

ЦАМТО, 6 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех совместно с МЧС России завершили государственные испытания мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН).

Комплекс обеспечивает трансляцию экстренной аудиовизуальной информации в местах массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных специализированными техническими средствами оповещения.

Заместитель министра МЧС России Виктор Ничипорчук отметил важную роль мобильных комплексов (МКИОН) в решении задач своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. МКИОН являются многофункциональным средством для обеспечения информационной поддержки населения в сложных условиях.

Основу МКИОН составляет светодиодный экран высокого качества, позволяющий работать в любое время суток при любых погодных условиях, мощные динамики, а также современная аппаратура связи, в том числе автомобильные и портативные DMR-радиостанции производства концерна "Созвездие". Оборудование установлено на шасси повышенной проходимости. Опытный образец МКИОН создан специалистами Рязанского радиозавода (входит в "Росэлектронику").

"Мы продолжаем нашу работу с МЧС России по оснащению подразделений ведомства современными техническими средствами. После успешного завершения госиспытаний МКИОН мы готовы приступить к серийному производству оборудования и планируем поставить первую партию комплексов до конца этого года", – заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.

МЧС России реализует программу технического переоснащения до 2030 года. В соответствии с распоряжением Правительства РФ, Объединенная приборостроительная корпорация определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".