Войти
ЦАМТО

Мобильный комплекс оповещения населения "Росэлектроники" успешно прошел госиспытания

448
0
0
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЦАМТО, 6 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех совместно с МЧС России завершили государственные испытания мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН).

Комплекс обеспечивает трансляцию экстренной аудиовизуальной информации в местах массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных специализированными техническими средствами оповещения.

Заместитель министра МЧС России Виктор Ничипорчук отметил важную роль мобильных комплексов (МКИОН) в решении задач своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. МКИОН являются многофункциональным средством для обеспечения информационной поддержки населения в сложных условиях.

Основу МКИОН составляет светодиодный экран высокого качества, позволяющий работать в любое время суток при любых погодных условиях, мощные динамики, а также современная аппаратура связи, в том числе автомобильные и портативные DMR-радиостанции производства концерна "Созвездие". Оборудование установлено на шасси повышенной проходимости. Опытный образец МКИОН создан специалистами Рязанского радиозавода (входит в "Росэлектронику").

"Мы продолжаем нашу работу с МЧС России по оснащению подразделений ведомства современными техническими средствами. После успешного завершения госиспытаний МКИОН мы готовы приступить к серийному производству оборудования и планируем поставить первую партию комплексов до конца этого года", – заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.

МЧС России реализует программу технического переоснащения до 2030 года. В соответствии с распоряжением Правительства РФ, Объединенная приборостроительная корпорация определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Ростех
Росэлектроника
Похожие новости
22.11.2021
"Росэлектроника" определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России
14.01.2021
DMR-радиостанции «Созвездия» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции
22.10.2020
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
25.08.2020
"Росэлектроника" представила систему управления роботами на базе нейросетей
24.10.2016
Для радиостанций создана платформа из российских комплектующих
28.11.2014
Ростех обновит систему оповещения МЧС Армении
16.04.2013
Ростех принял участие в крупнейшей оборонной выставке Латинской Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 10:53
  • 22204
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:36
  • 14
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:25
  • 4
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 18:14
  • 107
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 06.04 17:09
  • 63
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части