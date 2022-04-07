"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров

Federación de Periodistas del Perú (Перу): Россию хотят стереть с карты и из истории

Переписывание истории случается часто, пишет FPP. Особенно часто – в отношении России. Автор статьи ищет корни западного страха перед Москвой и призывает трезво взглянуть на происходящее.

Рикардо Санчес Серра (Ricardo Sánchez Serra)

Русофобия в США и некоторых европейских странах стала болезненной и параноидальной. Россию хотят стереть с карт и из истории, будто её не было, а потом рассказывать внукам, что жил один плохой народ, но его уничтожили хорошие ребята: Капитан Америка, Супермен, Астерикс и Обеликс.

Искажение исторических событий началось не сейчас. Как известно, победители всегда рассказывают историю будущим поколениям по-своему, создают великих героев, а побеждённых представляют трусами и жестокими людьми. Так создаются хорошие и плохие люди и народы.

Антироссийская история

Мне всегда было интересно, почему европейцы не принимают русских, таких же европейцев. Одна из причин в том, что русские, исповедующие православие, являются для европейцев еретиками, ведь те, будучи католиками, считают лишь себя истинно верующими. Случались и религиозные войны.

В Средневековье европейские писатели утверждали, что русские — варвары и пьяницы, потому что пьют много водки, а также насильники, и ещё угрюмые пещерные люди. Такое представление о русских передавалось из поколения в поколение. Предубеждения сохранились и по сей день. Очевидно, что коммунистический экспансионизм тоже повлиял на формирование искажённого представления о русских.

Великий Генри Киссинджер говорил, что Запад не знает Россию, а она — западного мышления.

Кто-нибудь помнит, кто победил Наполеона и спас Европу? Россия! А нацистов? Только США и их союзники? Пропаганда настолько активная, что многие позабыли о том, что победа над нацистами и очередное спасение Европы и, возможно, всего мира стоили СССР 27 миллионов жизней.

Несколько раз Россия была на грани исчезновения: из-за шведской империи Карла XII, польско-литовской империи, турков, монголов и других. Но у Москвы были великие правители и полководцы, а также отважный народ, который победил всех.

Чтобы понять русских, нужно знать, что за чип безопасности у них в крови. С одной стороны у них Европа, которая их не любит, с другой — Аляска (США) и Япония, на севере — суровый Северный Ледовитый океан, а на юге — загадочный Китай (Российская империя увеличилась за счёт его территории и не думаю, что китайцы позабудут потерю Владивостока).

Русские не могут даже моргнуть спокойно. Они не могут довериться. Им всегда нужно спать с одним открытым глазом.

Антироссийская истерия

Поэтому после распада СССР западные державы пообещали россиянам, что Североатлантический альянс не сдвинется ни на сантиметр на восток. Своих обещаний они не сдержали: произошло тревожное приближение к российским границам, насторожившее россиян.

Всё остальное известно. Российские военные учения на своей территории. Западная воинственная пропаганда против России, даже во время мирных переговоров Путина и Байдена, Лаврова и Блинкена, России и НАТО, России и ОБСЕ. Путин обозначил свою позицию, чтобы Украина не вступала в НАТО и сохраняла нейтралитет, как Австрия, Швейцария, Финляндия и Швеция, но США и НАТО не дали письменных гарантий безопасности.

Украина — мать Тереза?

Французский президент Эммануэль Макрон прибывает в Москву, а вслед за ним — немецкий канцлер Олаф Шольц. Путин объявляет об окончании российских военных учений. Что тем временем делает Украина (которая никогда не выполняла Минских соглашений и спровоцировала 14 тысяч смертей в Донецке и Луганске)? Она начинает ожесточённые бомбардировки Донбасса. Есть раненые и погибшие, 60 тысяч человек бегут в Россию. Именно поэтому Россия вмешивается.

Сейчас все осуждают Россию, не обращая внимания на причины. Россию несправедливо обвиняют во всём. Никто не хочет слушать, понимать. Я осознаю, что людям промыли мозги ядовитой западной пропагандой.

Не хотят остановить конфликт, продолжают посылать тонны оружия на Украину. Это не приведёт к миру.

Зеленский шантажирует

Я уверен в том, что украинский президент Владимир Зеленский хочет продолжать играть в войнушку ценой уничтожения его страны и народа.

Я уверен в том, что Зеленский находится в заложниках у пронацистских националистических батальонов ("Азов", "Айдар", "Донбасс"), которые пригрозили ему смертью, если он сдастся. Эти формирования виновны в нарушении прав человека, в военных преступлениях и в атаках на мирное население в Мариуполе, Буче и других населённых пунктах.

Я также уверен в том, что президент Джо Байден оказывает давление на Зеленского, чтобы тот не сдавался. Американец хочет выглядеть победителем и перед приближающимися выборами в Конгресс, и в своей Демократической партии.

Также говорят о "героическом сопротивлении украинцев, из-за которого отступают россияне". Наивные. Если бы Россия хотела, то завершила бы операцию за несколько часов, но только ценой больших потерь среди мирных жителей.

Русофобия

Прежде чем размышлять над происходящим, нужно успокоиться. Любые конфликты – это плохо. Мир — это самая великая вещь для человечества.

С другой стороны, эта параноидальная русофобия и жёсткая пропаганда выводят из равновесия знания, культуру и превращают человека в дикаря.

Убрать великого русского писателя Толстого из Парижского университета или Достоевского из миланского университета, переименовать такое крупнейшее космическое мероприятие, как "Юрьева ночь" (названное так в честь Юрия Гагарина), уволить дирижёров парижского, мюнхенского и миланского оркестров, или сопрано "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке и других артистов из-за того, что они русские.

Разжигание ненависти ко всему русскому

Запрет на информацию от российских СМИ Russia Today и Sputnik в разных странах нарушает свободу слова. Тем временем фальшивые новости распространяют без возможности прояснения, а в это время конфискуют собственность и банковские счета российских магнатов в некоторых странах Европы, или даже не продают парфюмерию и одежду Chanel россиянам.

Российскую водку запрещают, российским котикам не разрешают участвовать на выставках или получить родословную, российских спортсменов и спортивные клубы бойкотируют, российских детей травят в школах, российских студентов отчисляют из университетов или лишают стипендии, российских работников притесняют или увольняют, на женщин нападают за русскую речь, выступления балета Большого театра отменяют, российские культурные центры и музеи закрывают, сотрудничество с российскими научными центрами отменяют.

Всё это вызывает у меня грусть и ярость. Человечество вступило в новый мировой порядок, в основе которого варварство, и самое худшее в том, что нет реакции. Нас, как животных, ведут на бойню.

Россия всегда будет частью истории человечества.