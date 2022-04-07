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ЦАМТО

"Рособоронэкспорт" представит российскую продукцию на выставке "Госзаказ"

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Сотрудник ФСО с винтовкой Т-5000
Сотрудник ФСО с винтовкой Т-5000.
Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

ЦАМТО, 6 апреля. Компания "Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех примет участие в XVII Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ", который пройдет с 6 по 8 апреля в инновационном центре "Сколково".

На своем стенде компания представит продукцию ведущих российских производителей для оснащения органов правопорядка, охранных структур и сотрудников служб безопасности, работающих на транспортных узлах, вокзалах и в аэропортах.

"Рособоронэкспорт" представит продукцию отечественных предприятий в виде натурных образцов, рекламных материалов и каталогов. Среди них будут показаны популярные на мировом рынке винтовки марки ОРСИС Т-5000, AR-15J, Lobaev Arms DVL-10 M1 "Диверсант", карабины семейств "Сайга", "Вепрь", различная специальная техника, инспекционно-досмотровые комплексы СТ-2630М, СТ-2935Т, СТ-2630Л, металлодетекторы NR-MD, автоматический газосигнализатор "Сегмент" с досмотровым рецептором, средства индивидуальной защиты: бронежилет "Тактика", бронешлем "ТОР". Кроме того, на своем стенде компания продемонстрирует макет пистолета ПБ-4СП "Оса", а также электрошоковые устройства АИР-107У, М-140 и уникальный ЭМ-41 "Церберус", совмещающий в себе функции металлодетектора и шокера.

Специалисты компании примут активное участие в деловой программе форума. "Рособоронэкспорт" презентует свои уникальные внешнеторговые компетенции на площадке "Госзаказа" в рамках тематических дискуссий, стратегических сессий и конференций, а также встреч и переговоров с представителями уполномоченных органов по закупкам федерального и регионального уровней, государственных заказчиков, руководителями бизнес-структур.

Компания расскажет о своих возможностях по проведению экспортно-импортных операций с партнерами на мировом рынке, представит отлаженные решения, в том числе по работе в формате одного окна для консолидации поставок продукции различных производителей через единого поставщика, а также об опыте по продвижению гражданской продукции российских оборонных предприятий на внешние рынки.

Кроме того, "Рособоронэкспорт" готов предложить свои услуги в области организации лицензионного производства, совместных предприятий и других форм взаимодействия в рамках индустриального партнерства. Более чем за два десятилетия работы компания накопила внушительное портфолио по подобным проектам в сфере военной и гражданской промышленности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Сайга (М, МК)
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