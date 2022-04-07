Госсекретарь Блинкен: новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые системы

ЦАМТО, 6 апреля. Дополнительная военная помощь США Украине на 100 млн. долл. включает противотанковые системы. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В его заявлении говорится, что во исполнение возложенных президентом США Джо Байденом полномочий, который распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь на 100 млн. долл., средства направят немедленно "для удовлетворения срочных потребностей ВС Украины в дополнительных бронебойных системах".

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную "помощь" Украине на 100 млн. долл.

Как говорится в подписанном Байденом меморандуме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, эквивалентный 100 млн. долл. объем военной помощи будет включать оборонные средства и услуги, обучение и тренировки.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил 3 апреля, что военная помощь из США на Украину поступает постоянно, за сутки (3 апреля) была доставлена часть из предусмотренного ранее пакета военной помощи на сумму 800 млн. долл.