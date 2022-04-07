В России разработали новую загоризонтную РЛС для береговых ракетных комплексов

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В России разработана новая мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения, способная обнаруживать надводные и воздушные цели на дальности более 500 км. Об этом говорится в патенте, размещенном на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Согласно описанию, новая РЛС загоризонтного обнаружения обладает повышенной скрытностью облучения и предназначена для обнаружения, сопровождения, целераспределение и выдачи целеуказания по надводным и воздушным объектам на дальности свыше 500 км. РЛС разработана специалистами НПП "Салют", являющегося лидером по разработке корабельной радиолокации.
Как заявляется, станция обладает высокой помехозащищенностью, малой слепой зоной, составляющей десятки метров, а также большой дальностью обнаружения, о чем говорилось выше. При этом она размещается на высокопроходимом автомобильном шасси, что позволяет размещать РЛС на любом участке побережья без предварительной подготовки. В комплекс также входят средства жизнеобеспечения для расчета РЛС.
Станция совместима с береговыми комплексами российского производства "Бал" и "Бастион", а также другими перспективными ракетными комплексами. Фазированная антенная решетка обеспечивает обнаружение и предварительное целеуказание по воздушным и надводным целям, включая высокоскоростные. Еще одно преимущество перед уже стоящими на вооружении РЛС - повышенная скрытность облучения, что позволяет обнаруживать цели, не выдавая себя.
- приводит ТАСС выписку из патента.