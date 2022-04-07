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Военное обозрение

В России разработали новую загоризонтную РЛС для береговых ракетных комплексов

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Источник изображения: topwar.ru

В России разработана новая мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения, способная обнаруживать надводные и воздушные цели на дальности более 500 км. Об этом говорится в патенте, размещенном на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно описанию, новая РЛС загоризонтного обнаружения обладает повышенной скрытностью облучения и предназначена для обнаружения, сопровождения, целераспределение и выдачи целеуказания по надводным и воздушным объектам на дальности свыше 500 км. РЛС разработана специалистами НПП "Салют", являющегося лидером по разработке корабельной радиолокации.

Как заявляется, станция обладает высокой помехозащищенностью, малой слепой зоной, составляющей десятки метров, а также большой дальностью обнаружения, о чем говорилось выше. При этом она размещается на высокопроходимом автомобильном шасси, что позволяет размещать РЛС на любом участке побережья без предварительной подготовки. В комплекс также входят средства жизнеобеспечения для расчета РЛС.

Станция совместима с береговыми комплексами российского производства "Бал" и "Бастион", а также другими перспективными ракетными комплексами. Фазированная антенная решетка обеспечивает обнаружение и предварительное целеуказание по воздушным и надводным целям, включая высокоскоростные. Еще одно преимущество перед уже стоящими на вооружении РЛС - повышенная скрытность облучения, что позволяет обнаруживать цели, не выдавая себя.

Используемая элементная база позволяет создавать за меньшую стоимость мобильные береговые РЛС загоризонтного обнаружения, чем уже имеющиеся сейчас на вооружении загоризонтные РЛС (...) При этом нет необходимости занимать обширные береговые территории и привлекать для эксплуатации большое количество личного состава

- приводит ТАСС выписку из патента.

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Роспатент
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