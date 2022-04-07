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Российская газета

Работу бронетехники в Мариуполе показали от первого лица

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Источник изображения: rg.ru


В Сети появилось видео подавления огневых точек националистов в Мариуполе огнем бронетехники, танков и БТР-82А. Ролик снят экшн-камерами, установленными на броне.

В промзоне Мариуполя продолжается зачистка остатков националистических формирований - в первую очередь, батальона "Азов" (запрещен в РФ). Националисты находятся на территории завода "Азовсталь", превращенной в укрепрайон. Под заводскими цехами расположены просторные бомбоубежища и подвалы, в которых прячется техника во время обстрелов, а люди имеют возможность скрытно перемещаться.

Тактика подавления огневых точек тут следующая: танк или БТР выезжает из подворотни, делает несколько выстрелов по разведанным огневым точкам "азовцев", а затем задним ходом возвращается в укрытие до появления новых целей.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
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