Работу бронетехники в Мариуполе показали от первого лица

В Сети появилось видео подавления огневых точек националистов в Мариуполе огнем бронетехники, танков и БТР-82А. Ролик снят экшн-камерами, установленными на броне.

В промзоне Мариуполя продолжается зачистка остатков националистических формирований - в первую очередь, батальона "Азов" (запрещен в РФ). Националисты находятся на территории завода "Азовсталь", превращенной в укрепрайон. Под заводскими цехами расположены просторные бомбоубежища и подвалы, в которых прячется техника во время обстрелов, а люди имеют возможность скрытно перемещаться.

Тактика подавления огневых точек тут следующая: танк или БТР выезжает из подворотни, делает несколько выстрелов по разведанным огневым точкам "азовцев", а затем задним ходом возвращается в укрытие до появления новых целей.

Антон Валагин