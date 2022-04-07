Правительство Германии одобрило оборонные поставки Украине на сумму 186 млн. евро

ЦАМТО, 6 апреля. Правительство ФРГ в первом квартале 2022 года одобрило оборонные поставки Украине в размере 186 млн. евро, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство экономики Германии.

Это предварительные данные министерства в рамках отчетности по контролю за экспортом вооружений. По его данным, в целом за первый квартал были одобрены поставки вооружений на сумму 2,88 млрд. евро, из них 2,17 млрд. – оборонной продукции и 713 млн. – прочей продукции оборонной промышленности. В прошлом году за аналогичный период были одобрены поставки лишь на 981 млн. евро. В министерстве объясняют такой рост тем, чтобы были одобрены рассчитанные на несколько лет масштабные поставки в Нидерланды, их доля в общей сумме одобренных сделок составляет 62%.

"Также находит свое отражение в данных по первому кварталу предоставленная Украине военная помощь. Для обороны Украины были согласованы поставки в размере примерно 186 млн. евро", – цитирует "РИА Новости" отчет Минэкономики ФРГ.