МНО Польши подписало контракт на закупку ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс"

ЦАМТО, 6 апреля. МНО Польши объявило о состоявшейся 5 апреля в расположении 1-й Варшавской бронетанковой бригады ВС Польши церемонии подписания контракта на закупку 250 ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс" (M1A2C).

Документ подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак. В мероприятии принял участие посол США в Польше Марк Бжезинский.

Контракт предусматривает закупку танков, а также сопутствующей техники, в том числе 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 "Геркулес", 17 единых штурмовых мостов M1074, оказание услуг обучения, поставку пакета логистики, тренажеров и боеприпасов. Общая стоимость закупки составляет около 4,75 млрд. долл.

Танки M1A2 SEPv3 "Абрамс" поступят в части, расположенные в восточной части Польши, на восточном фланге НАТО – в первую очередь, в 18-ю механизированную дивизию, включая 1-ю Варшавскую бронетанковую бригаду. Первые учебные танки будут переданы Сухопутным войскам уже в конце 2022 года, а завершить поставки планируется в 2026 году. Как предполагается, для обучения польских военнослужащих в этом году ВС Польши будут переданы 28 танков "Абрамс" из состава ВС США.

Условия для обеспечения эксплуатации закупленных танков будут созданы на военных ремонтных заводах Польши.

Министр заявил, что контракт на закупку танков "Абрамс" является одним из элементов программы модернизации и усиления боевого потенциала Войска Польского. Так, в прошлом году Польша потратила на оборону 2,34% ВВП. В рамках усиления ВС Польши также ведется работа над "Законом о защите Отечества". Принятие документа позволит, в том числе, увеличить численность ВС и ускорить их модернизацию.

ВС Польши получат самую современную на сегодняшний день версию ОБТ "Абрамс". M1A2 SEPv3. Танк вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой М256, позволяющей вести стрельбу современными боеприпасами, в том числе программируемыми. Высокая огневая мощь обеспечивается усовершенствованной системой управления огнем. Танк также оснащен дистанционно управляемым модулем вооружения CROWS LP с 12,7-мм пулеметом и двумя 7,62-мм пулеметами. Помимо обеспечивающих высокий уровень защиты комплектов бронирования, ОБТ M1A2 SEPv3 может оснащаться комплексом активной защиты "Трофи" израильского производства. Газотурбинный двигатель Honeywall AGT1500C мощностью 1500 л.с. обеспечивает возможность развивать максимальную скорость по шоссе 66 км/ч.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке танков M1A2SEPv3 "Абрамс" для ВС Польши было принято в июле 2021 года. 17 февраля 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3, систем противодействия СВУ AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 "Геркулес", 17 единых штурмовых мостов, вооружений, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до 6 млрд. долл.

В 2022 году ВС Польши также примут на вооружение первые батареи ЗРК "Пэтриот" и разведывательно-ударные БЛА "Байрактар TB2".