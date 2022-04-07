"Для ударов из засад". Чем США вооружат украинскую армию

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон планирует передать Киеву крупную партию беспилотных летательных аппаратов Switchblade ("Выкидной нож"). Малогабаритные дроны относятся к классу барражирующих боеприпасов, это эффективное оружие на тактическом уровне. Но российской армии есть чем ответить.

Дрон из рюкзака

Президент США Джо Байден еще в середине марта объявил о выделении дополнительных 800 миллионов долларов Украине в качестве военной помощи: Киеву направят 800 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, две тысячи ПТРК Javelin, тысячу легких противотанковых орудий и шесть тысяч гранатометов AT-4. Кроме того, ВСУ получат стрелковое оружие, бронежилеты и шлемы, боеприпасы. На днях стало известно, что Пентагон также предоставит союзнику 100 беспилотных летательных аппаратов Switchblade.

Эти барражирующие боеприпасы, так называемые дроны-камикадзе, разработали по заказу сухопутных войск США для борьбы с талибами в труднодоступных горных районах Афганистана. На вооружение приняли в 2011-м, изготовили несколько тысяч штук. Американские пехотинцы и спецназ успешно применяли их на Среднем и Ближнем Востоке.

Есть два варианта — противопехотный и противотанковый. Первый, Switchblade 300 массой чуть более 2,5 килограмма, помещается в обычный рейдовый рюкзак военнослужащего. Боеприпас находится в компактном транспортно-пусковом контейнере и запускается в небо сжатым воздухом — по принципу пневмокатапульты. Дальность полета — до десяти километров, мощность боевой части эквивалентна 40-миллиметровому выстрелу автоматического гранатомета. Крейсерская скорость — 100 километров в час, для наблюдения и наведения предусмотрены дневная и ночная камеры.

БПЛА Switchblade 300 Источник изображения: © AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian

Противотанковый Switchblade 600 крупнее и тяжелее — 23 килограмма. Поражает цели на дистанции до 40 километров от оператора. Боевая часть — как у ПТРК Javelin. По словам американцев, это оружие эффективно против любой современной бронетехники, если бьет сверху.

Дронами обеих модификаций управляют с сенсорного планшета. Подготовка к пуску — десять минут. Стоимость одного БПЛА — около шести тысяч долларов. Предназначен для массового применения на тактической глубине обороны противника, входит в комплект вооружения большинства мотопехотных подразделений американской армии. Однако у "выкидных ножей", как и у других представителей семейства барражирующих боеприпасов, есть слабые стороны.

Воздушный перехват

"Главный недостаток — малая емкость аккумуляторов, долго находиться в воздухе они не могут, — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков. — Того же Switchblade 300 хватает лишь на десять-пятнадцать минут. А это значит, что цель должен подсвечивать гораздо более крупный разведывательный беспилотник, заметный для наших средств ПВО. Боеприпас, запущенный "в молоко", просто упадет на землю".

У российской армии достаточно средств для борьбы с новой угрозой. В первую очередь это зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и зенитные ракетно-пушечные "Панцирь-С1". Они засекают, берут на сопровождение и уничтожают даже малоразмерные цели. В Сирии ПВО с их помощью раз за разом отражает атаки экстремистов на авиабазу Хмеймим.

"Наши ЗРК — это второй эшелон обороны, — уточняет эксперт. — Первый — войска радиоэлектронной борьбы. Их аппаратура способна разрушить канал связи между беспилотником и оператором и, по сути, превратить дрон в груду бесполезного железа. Когда армяне в ходе второй карабахской войны включили над Степанакертом комплексы РЭБ "Поле" российского производства, азербайджанская беспилотная авиация резко сократила активность. Нисколько не сомневаюсь, что эти новинки применят и на Украине".

Каналы поставок

Американские дроны-камикадзе, возможно, и смогут нанести российской армии какие-то потери. Но совершенно точно не превратятся в "супероружие", каким этот вид боевой техники был во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. Тогда азербайджанские барражирующие боеприпасы IAI Harop фактически безнаказанно уничтожали армянские позиции ПВО, районы сосредоточения боевой техники и полевые укрепления.

Российский миротворец на блокпосту № 6 на дороге из Степанакерта в Лачин Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

У Степанакерта и Еревана не было тех средств противовоздушной обороны, которые есть у российских войск. Кроме того, специалисты сомневаются, что украинцы смогут грамотно применить заморские подарки.

"Это ничего не изменит, — уверен военный эксперт Владимир Евсеев. — Американцы могут планировать что хотят. Вопрос в том, кто этими комплексами будет управлять? Вряд ли удастся быстро обучить украинских военнослужащих. Скорее всего, операторами БПЛА будут представители американских ЧВК. Но, во-первых, эти люди подвергают себя реальному риску, потому что их могут уничтожить. Во-вторых, налицо вмешательство иностранного государства, конкретно США, в войну. И в-третьих, такие поставки способствуют преступным действиям киевского режима".

Ранее Министерство обороны России официально предупредило, что конвои с оружием, поступающие на Украину с Запада, считаются легитимной целью. В данный момент единственный маршрут из стран НАТО — через сухопутную границу с Польшей. Вероятно, там уже все находится под прицелом российской авиации и высокоточной артиллерии.