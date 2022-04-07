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Система ПВО малой дальности на автомобиле 4х4

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Система ПВО малой дальности на автомобиле 4х4
Система ПВО малой дальности на автомобиле 4х4.
Источник изображения: invoen.ru

Согласно пресс-релизам чешского производителя транспортных средств SVOS и шведской компании Saab Dynamics, ими завершена совместная разработка и проведены испытательные стрельбы высокомобильной системы ПВО малой дальности MSHORAD (Mobile Short-Range Air Defence).

Как сообщается, во второй половине 2021 года SVOS передал Saab в качестве платформы-носителя защищенный многоцелевой автомобиль MARS S-330 (Multi-role ARmored System) с колесной формулой 4х4. Машина имеет модульную конструкцию на ведущей раме с использованием компонентов, одобренных НАТО. Двухосный автомобиль может нести полную массу 14 тонн, включая двухтонную полезную нагрузку. Для улучшения проходимости по бездорожью, а также обеспечения ровного горизонта платформы колеса индивидуально регулируются по высоте. Экипаж защищен от пуль и поражения взрывной волной до уровня 3 по STANG 4569.

Многоцелевая РЛС Giraffe 1X


В качестве основных компонентов системы ПВО малой дальности компания Saab интегрировала в машину многоцелевую трехкоординатную РЛС Giraffe 1X и пусковую установку зенитных ракет RBS 70NG. По заявлению производителя РЛС имеет массу менее 300 кг и позволяет контролировать воздушное пространство на дальности до 75 км в секторе 360 градусов. Согласно дополнительной информации, радар также способен обнаруживать и отслеживать небольшие и низкоскоростные объекты, такие как БПЛА. С помощью системы управления огнем GBAD C2 производится отображение местной воздушной обстановки, оценка угрозы и принимается решение на открытие огня.

Мобильная ПУ с ракетами RBS 70NG


Второй компонент системы – мобильная пусковая установка оснащена тремя ЗРК RBS 70NG. По данным Saab, ракеты устойчивы к помехам и наводятся по лазерному лучу. Благодаря встроенному тепловизору, систему можно использовать днем ​​и ночью. При массе около 8 кг ракета развивает скорость примерно вдвое больше скорости звука и способна поражать воздушные цели на дальности до 6 км.

Систему ПВО малой дальности MSHORAD планируется представить ​​на выставке Eurosatory в Париже, а затем после дальнейших огневых испытаний продемонстрировать потенциальным заказчикам.

По материалам ресурса esut.de

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Проекты
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