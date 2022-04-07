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Интерфакс-АВН

Комплексная проверка подразделений антитеррора началась в войсках ВВО

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Военнослужащие Восточного военного округа
Военнослужащие Восточного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Благовещенск. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Проверка готовности подразделений антитеррора началась в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Камчатском краях, Бурятии, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, сообщает пресс-служба округа.

"В тренировке с привлечением мобильного резерва командующего войсками ВВО принимает участие более 10 тыс. человек и задействовано более 300 единиц военной и специальной техники. Задача проверки подразделений антитеррора - внедрение опыта современных вооруженных конфликтов при проведении практических тренировок с личным составом", - говорится в сообщении.

Группы блокирования и усиления отработают задачи и порядок действий при отражении попыток нападения условного противника на военные объекты по различным сценариям.

Подразделения антитеррора применят мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы для блокирования средств связи "противника". Помимо этого, будут отработаны задачи оперативного вывода военной техники.

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