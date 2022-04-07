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ВВС США испытают загадочную универсальную ракету

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AMRAAM с F-35
Пуск ракеты "воздух-воздух" AMRAAM с истребителя F-35.
Источник изображения: https://breakingdefense.com/

Военно-воздушные силы (ВВС) США запланировали провести с истребителя испытания загадочной универсальной ракеты класса «воздух-воздух», отличающейся модульной конструкцией, сообщает американское издание The Drive, ссылаясь на редактора журнала Aviation Week Стива Тримбла и бюджетный запрос Пентагона.

В публикации утверждается, что перспективное издедие может получить как модульную головную часть, так и модульный ускоритель, в частности, с возможностью замены двигателя. Издание отмечает, что это позволит повысить адаптируемость ракетного вооружения к различным носителям и задачам, а также снизить затраты и упростить логистику.

Конкретные сроки испытаний перспективной ракеты не сообщаются. Также не известны ее тактико-технические характеристики, в частности, дальность полета. Издание допускает, что перспективным оружием может оказаться одна из адаптаций уже имеющихся в распоряжении ВВС США ракет.

В апреле телекомпания CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать роста эскалации в отношениях с Россией.

В феврале The Drive, ссылаясь на заявление вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Джона Хилла, сообщило, что американские ракеты Standard Missile 6 (SM-6) могут использоваться против гиперзвукового оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
SM-6
Проекты
ГЗЛА
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