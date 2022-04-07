Global Times: НАТО умерла. Но признаваться в этом не хочет

Global Times (Китай): некролог на смерть НАТО

Едкий материал близкой к ЦК КПК Global Times "На смерть НАТО". Организация Североатлантического договора страдает от "смерти мозга", тяжелого раздвоения личности и лжи, а также неуемных извращенных амбиций. С такими симптомами пациенты долго не живут. Вот уже близка к смерти и НАТО, но все еще хорохорится. Как говорится в пословице: "Помрет, да не ляжет".

Ну вот, и объявлено, наконец, о смерти 73-летнего больного, который скончался после мучившего его много лет дряхления и растущей физической немощи.

У родившегося 4 апреля 1949 года Североатлантического договора безопасности (НАТО) отец был американцем, а мать – европейка. Зачатие произошло в Соединенных Штатах в предыдущем году, и по прошествии десятилетий НАТО в конечном итоге стала частью большой разветвленной семьи, чьи братья и сестры расселились по 30 странам.

Родители, которые встретились и полюбили друг друга после Второй мировой войны, назвали свое чадо Организацией Североатлантического договора, что намекало на их амбиции в отношении ребенка, хотя сомнительно, достиг ли малыш когда-либо тех целей, которые поставили перед ним его родители.

Он начал свою жизнь с большим оптимизмом как "оборонительный союз", но в годы его формирования становилось все более очевидным, что война, о которой он постоянно твердил как о большой угрозе, на самом деле так и не случилась. "Холодная" война так и не переросла в "горячую", и из-за отсутствия истинной цели психическое здоровье альянса начало страдать — его охватили хронические тревоги и приступы паранойи, наверное, потому, что он никак не мог понять, почему напророченные им катастрофы так и не происходили. Должно быть, это было большим разочарованием для родителей, хотя они продолжали потворствовать болезненным фантазиям своего избалованного ребенка.

К сожалению, по мере взросления Североатлантический договор, явно начал переживать своего рода кризис среднего возраста и попытался заново переродиться в некоего глобального полицейского, заявив в объявлении о своей новой миссии, что намерен найти новую работу в области управления кризисами. Но одно конкретное предприятие в этой области, первоначально запланированное как короткий семейный отпуск в Афганистане, растянулось на 20 лет. И когда Североатлантический союз, в конце концов, ушел оттуда домой, он оставило после себя гораздо более серьезный кризис, чем тот, который существовал до его вмешательства. Были и семейные дрязги: война в Сирии вызвала дополнительные опасения за благополучие НАТО, когда один член организации, Турция, стала "угрозой" европейской безопасности из-за кризиса, созданного другим таким членом - США.

Превращение НАТО из скромной организации в самопровозглашенную полицию безопасности для 600 миллионов человек серьезно сказалось на личности нашего героя. Вдобавок к паранойе он начал страдать манией величия и усугубил наметившиеся проблемы с ожирением, тяжело развалившись на пространстве все большего числа стран. Он стал склонен к истерикам: время от времени он проявлял необузданные вспышки насилия далеко от тех мест, где вырос, например, в Ливии. Некоторые его близкие знакомые и даже некоторые члены семьи призывали к осторожности, а один из них — Франция — первым поставил диагноз, что у НАТО на самом деле "омертвление мозга". Эта оценка оказалась точной и обозначила ту точку, в которой крах НАТО становился уже необратимым. На самом деле, энтузиазм НАТО к экспансии превратился в некую зависимость, калечащую дурную привычку, которую, к сожалению, поощрял американский отец нашего персонажа при содействии плохо информированных членов Сената в Вашингтоне, что позволяло НАТО – и даже поощряло альянс к тому, чтобы приобретать новых членов.

Однако эта пагубная привычка не только не помогала справляться с кризисами, но и создавала новые кризисы, самый свежий пример из которых — это Украина, где угроза продолжения экспансии НАТО на восток была признана ​​одним из спусковых механизмов в конфликте с Россией. НАТО много лет предупреждали, что ее безответственное поведение однажды приведет к неприятностям, но оказалось, что, как и многие наркоманы, альянс не может остановиться. То, что начиналось как легкая форма эйфории, переросло в манию к наркотику, от которого не было противоядия. Как и многим наркоманам, больному можно было помочь только в том случае, если бы он хотел помочь себе сам, но, к сожалению, на самом деле этого не произошло.

Некоторое время наш герой, как и многие наркоманы, находился в состоянии отрицания. Североатлантический союз лгал, чтобы добиться своего. Хотя никаких письменных обязательств он не предоставлял, но устно неоднократно уверял Россию, что не намерено расширяться на восток даже "на один дюйм". Последствия неспособности признать больным своего раздвоения личности сегодня ясно видны на Украине.

На данном этапе причина смерти НАТО еще должна быть подтверждена, но, вероятнее всего, это осложнения, вызванные нежеланием признавать реальность и постоянными фальсификациями. После НАТО на планете остается мир, который устал от организаций, которые претендуют на то, чтобы сначала быть оборонительным альянсом, а затем организацией по урегулированию кризисов, когда правда состоит в том, что на самом деле эти организации являются всего лишь средство для проецирования американской гегемонии в мире. Это просто инструмент (но всегда во главе с американским генералом) не для обеспечения мира и стабильности, а для продвижения американской внешней политики, которая чаще всего не предполагает ни мира, ни стабильности. Из-за того, что Североатлантическому договору трудно признать правду, он может даже не осознавать, что он мертв. Как говорит пословица – "помрет, да не ляжет".

Автор: Марк Блэклок (Mark Blacklock)