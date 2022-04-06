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Автовзгляд

Почему КамАЗ не сможет выпускать даже военную технику

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Не секрет, что российский КамАЗ оснащал тяжелые машины грузоподъемностью более 20 тонн только немецкими 16-скоростными коробками передач марки ZF. Но теперь, скорее всего, производитель остановит экспорт таких агрегатов на территорию России.

О том, что трансмиссией ZF16 оснащались все без исключения тяжелые полноприводные КамАЗы, напоминает «Военное обозрение». При этом, по информации издания, российский аналог — КПП КамАЗ-161 — давно не выпускается. И возобновить производство не представляется возможным, так как и в этой коробке обильно применялись импортные комплектующие.


Неужели КамАЗу придется свернуть сборку множества моделей, включая шасси 63501, которое использовалось для монтажа разнообразной военной спецтехники?

Также может остановиться производство восьмиколесных шасси 6560, что перевозят ЗРАК «Панцирь», плюс российская армия останется без тягача-танковоза 6522. То есть под угрозой оказались самые востребованные грузовики!

От себя добавим, что грузовой автогигант располагает некоторым количеством европейских «шестнадцатиступок». А значит, некоторое время выпуск продукции двойного назначения сможет продолжаться.

А дальше, очевидно, начнется «импортозамещение» — либо реальное, либо фиктивное. В последнем случае на помощь наверняка придут китайцы со своими коробками Fast Gear — тем более, что их собирает завод под Минском.

Что касается гражданской техники, то КамАЗ, как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», начал выпуск грузовиков, как из сериала «Дальнобойщики» — на таком тягаче без продвинутой электроники рассекали Иваныч (Владимир Гостюхин) и Сашок (Владислав Галкин).

Ефим Розкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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