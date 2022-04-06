Почему КамАЗ не сможет выпускать даже военную технику

Не секрет, что российский КамАЗ оснащал тяжелые машины грузоподъемностью более 20 тонн только немецкими 16-скоростными коробками передач марки ZF. Но теперь, скорее всего, производитель остановит экспорт таких агрегатов на территорию России.
О том, что трансмиссией ZF16 оснащались все без исключения тяжелые полноприводные КамАЗы, напоминает «Военное обозрение». При этом, по информации издания, российский аналог — КПП КамАЗ-161 — давно не выпускается. И возобновить производство не представляется возможным, так как и в этой коробке обильно применялись импортные комплектующие.
Также может остановиться производство восьмиколесных шасси 6560, что перевозят ЗРАК «Панцирь», плюс российская армия останется без тягача-танковоза 6522. То есть под угрозой оказались самые востребованные грузовики!
От себя добавим, что грузовой автогигант располагает некоторым количеством европейских «шестнадцатиступок». А значит, некоторое время выпуск продукции двойного назначения сможет продолжаться.
А дальше, очевидно, начнется «импортозамещение» — либо реальное, либо фиктивное. В последнем случае на помощь наверняка придут китайцы со своими коробками Fast Gear — тем более, что их собирает завод под Минском.
Что касается гражданской техники, то КамАЗ, как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», начал выпуск грузовиков, как из сериала «Дальнобойщики» — на таком тягаче без продвинутой электроники рассекали Иваныч (Владимир Гостюхин) и Сашок (Владислав Галкин).
Ефим Розкин