Система защиты от дронов Teledyne LVSS отследит до 500 целей одновременно

Teledyne LVSS

Компания Teledyne FLIR Defense (США), специализирующаяся на разработке тепловизоров и датчиков, представила мобильную систему подавления беспилотных аппаратов под названием LVSS. Установку разместили на шасси грузовика Ford F-250.

В последние годы во многих аэропортах участились аварийные ситуации с участием беспилотников, управляемых либо безответственными владельцами, либо находящихся в руках откровенных террористов. В качестве средств противодействиям разработаны самые различные средства, включая обычные дробовики, дроны-охотники, набрасывающие сети, устройства, вызывающие радиопомехи, дроны-камикадзе и даже орлов. LVSS — система, гораздо более сложная, чем все перечисленное выше. Она не разменивается на борьбу с отдельными целями. Ее ТТХ позволяют обнаруживать сотни БПЛА, находящихся от нее на дальности до 3 км и на высоте свыше 450 метров. Время развертывания LVSS — менее минуты. За это время она успевает поднять мачту на пятиметровую высоту и включить аппаратуру. Время свертывания мачты — полминуты. Радар отслеживает до 500 целей одновременно, при этом его камера TacFLIR-380HD, работая в инфракрасном диапазоне, отслеживает не только вражеские дроны, но и самолеты с помощью объединенных усилий ПО, оператора и ИИ. В Teledyne сообщили, что LVSS может нейтрализовать вражеские беспилотники на дальности до 1,5 км с помощью радиоимпульсов мощностью 30 Вт. При этом автомобиль может двигаться или стоять на месте.