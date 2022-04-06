Китай выдвинул против Австралии «огромный стационарный авианосец»

«Это фундаментальный сдвиг в региональных международных отношениях». Такими словами австралийская пресса оценивает безобидное на первый взгляд соглашение, заключенное между КНР и Соломоновыми Островами. Что именно содержится в этом документе, почему австралийское руководство и общество перепугано происходящим и какое отношение все это имеет к событиям на Украине?

В последние месяцы Австралия являлась одним из самых громких адвокатов киевского режима и, соответственно, в режиме бешеного принтера принимала санкции против России. И не только потому, что австралийские власти трафят влиятельной украинской диаспоре в своей стране – Канберра не скрывала, что, давя на Россию, сдерживает Китай.

Австралийские политологи и чиновники говорили, что успех Москвы на Украине станет прецедентом для Пекина. И тем самым развяжет китайцам руки для дальнейшей экспансии на Тихом океане. А ведь именно здесь Австралия вместе с США и Британией пытается выстроить систему сдерживания Поднебесной.

Прозевали

Однако пока Австралия занималась сдерживанием Пекина на расстоянии 15 тысяч километров (а именно таково расстояние от Киева до Канберры), Китай вдруг оказался всего лишь в 1700 километрах от австралийских берегов. В середине марта руководитель полиции Соломоновых Островов Энтони Веке подписал соглашение с заместителем главы министерства общественной безопасности КНР.

В документе идет речь о сотрудничестве в деле поддержания общественного порядка, защиты жизни и имущества граждан, а также реагировании на стихийные бедствия – то есть, проще говоря, о вводе китайских войск на Соломоновы острова в случае, если местное правительство об этом попросит. Например, если там снова будут беспорядки, связанные с разборками местных элит – особенно в том случае, если эти беспорядки (как в ноябре 2021 года) будут угрожать жизни и собственности представителей местной китайской общины. "Подписание этого меморандума лишь демонстрирует международному сообществу тот факт, что мы тут создаем реальное сотрудничество, основанное на взаимной работе и интересе в развитии Соломоновых Островов", – заявил господин Веке.

Однако помимо этих пунктов соглашение содержало еще один. "Китай может, в соответствии со своими потребностями и с согласия Соломоновых Островов, совершать посещения кораблей, осуществлять материально-техническое пополнение, а также совершать остановки и переходы на Соломоновых островах", – говорится в тексте документа. И в Австралии это восприняли как пролог для размещения китайской базы аккурат возле австралийской территории.

Причем некоторые предлагали решить возникающую проблему кардинальными методами. "Китай припарковал огромный стационарный авианосец в пределах прямой досягаемости от каждого города Восточной Австралии", – заявил австралийский медиамагнат Дэвид Ллевеллин-Смит. По его словам, если возникнет необходимость, то Австралия должна быть готова ввести войска на Соломоновы острова, ведь для страны эта ситуация – аналог Карибского кризиса.

Всем друзья, никому не враги

Конечно, ни в Пекине, ни на островах слухи о базе не подтверждают. "Мы друзья всем и никому не враги", – заявил премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре. "Правительство понимает, какие последствия в области безопасности вызовет размещение военной базы. И пока оно находится у власти, оно не позволит беспечно реализовать эту инициативу", – заявили в кабмине Соломоновых Островов.

"Попытки... подорвать дружественные отношения Китая с островными странами не пользуются поддержкой и не увенчаются успехом, – заявили в китайском МИД. – Сотрудничество между Китаем и Соломоновыми Островами не направлено против какой-либо третьей стороны и не противоречит сотрудничеству Соломоновых Островов с другими странами".

"Для удовлетворения наших потребностей в области безопасности нам необходимо диверсифицировать отношения страны с другими партнерами. Что с этим не так?" – заявил Согаваре.

"Соответствующие страны должны искренне уважать суверенитет Соломоновых Островов и независимость их процесса принятия решений, а не решать свысока, что другие должны или не должны делать, – возмущается замминистра иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. – Почему кто-то беспокоится о сотрудничестве между КНР и Соломоновыми Островами, тогда как власти и население островов это сотрудничество в целом приветствуют? Кто отправлял военные самолеты и суда к границам других государств и годами играл мускулами, угрожая безопасности и суверенитету этих государств… И кто намеренно нагнетал напряженность и разжигал блоковую конфронтацию, ставящую под угрозу региональный мир и стабильность?".

Ну и, наконец, объясняют Австралии и другим странам возможные последствия радикальных форм вмешательства. "Мы считаем крайне оскорбительным… когда нас считают неспособными самим решать наши суверенные дела", – заявил премьер Соломоновых Островов Манассе Согаваре. – Обсуждения в австралийских СМИ вопроса вторжения на Соломоновы острова с целью принуждения к смене режима… не способствуют укреплению наших двусторонних отношений. Когда беспомощную мышь загоняют в угол злобные кошки, она сделает все, чтобы выжить".

Перетратил

Эксперты соглашаются – на сегодняшний день вопрос о размещении базы действительно не стоит. Куда важнее другое – подписание соглашения между КНР и Соломоновыми Островами стало первым даже не шагом, а прыжком Китая в южную часть Тихоокеанского региона. "Это фундаментальный сдвиг в региональных международных отношениях. Это обесценивает десятилетия австралийской дипломатии и требует полной переоценки взаимодействия Австралии с Тихоокеанским регионом. Министерство обороны, министерство иностранных дел и кабинет министров серьезно обеспокоены прецедентом, который создается для таких стран, как Папуа-Новая Гвинея и Вануату, за которыми также ухаживает Китай", – пишет австралийская Brisbane Times.

Дело в том, что англосаксонская система сдерживания Китая держится на геополитических концептах "островных линий". Проще говоря, США и их союзники пытаются укрепиться на островных территориях Тихого океана, чтобы лишить китайский флот (как торговый, так и военный) свободы маневра, а также по возможности поставить под угрозу морские пути коммуникаций. Для этого, понятно, нужно сохранять тесные и конструктивные отношения с самими островными государствами, их элитами и правительствами. В южной части Тихого океана за эту политику отвечала Австралия (которая традиционно контролировала регион).

Однако в последние годы китайцы этот контроль начали перебивать. Прежде всего через экономику. С 2006 по 2020 год Китай предоставил странам Тихоокеанского региона помощь на сумму около 3 млрд долларов, и в настоящее время является их крупнейшим экспортным рынком. Так, в 2019 году более половины от общего объема тонн морепродуктов, древесины и полезных ископаемых, экспортированных из региона, ушло в КНР. Причем формы китайских инвестиций были, скажем так, различными – как прямые вложения в страны, так и банальное выкачивание ресурсов за вознаграждение местным элитам. Так, например, в Кирибати 75% доходов страны составляют сборы за вылов рыбы. Но сама страна при этом экспортирует крайне мало. В 2019 году в КНР было отправлено лишь 1000 тонн морепродуктов, тогда как суда под иностранным флагом (прежде всего китайские) добывают в акватории в сотни раз больше.

Исход китайско-австралийского экономического противостояния был предсказуем – как по Тихоокеанскому пространству в целом, так и на Соломоновых островах в частности. "У Австралии просто нет достаточных ресурсов для того, чтобы парировать внезапно усилившийся китайский интерес к Соломоновым островам, – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. – Китайцам надо куда-то девать капитал, и инвестиции в страны Южной Пацифики – довольно перспективное направление. Во-вторых, экспансия в районе Кораллового треугольника позволяет прорвать первую и вторую островные линии".

Военно-политические дивиденды

Поэтому неудивительно, что через какое-то время экономическое присутствие КНР стало превращаться в военно-политическое. "Мы знаем, например, что они увеличили количество атташе по обороне в Тихоокеанском регионе, мы знаем, что они предложили больше помощи Тихоокеанскому региону через различные способы и формы", – возмущается министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре.

Конечно, не всем островным государствам в Тихом океане нравится приход Китая. "Я боюсь, что мы – тихоокеанские острова – окажемся в эпицентре будущей конфронтации между крупными державами", – написал президент Микронезии Давид Пануэло в письме лидеру Соломоновых Островов. – Это не какой-то пустой страх, ведь мы это уже проходили. И Федеративные Штаты Микронезии, и Соломоновы острова были полем битвы во время Второй мировой войны".

Вот только проблема в том, что они уже в эпицентре. Китайские чиновники правы – это не Пекин объявил политику сдерживания Австралии или той же Новой Зеландии. Не Китай занимается созданием региональных блоков, нацеленных на конфронтацию.

Вопрос теперь в том, что будут делать эти региональные блоки? В Канберре уже заявили, что терпеть китайцев на Соломоновых островах не собираются. "Мы не считаем, что странам, не входящим в тихоокеанскую семью, необходимо играть какую-то роль в обеспечении безопасности (региона – прим. ВЗГЛЯД)", – говорит министр иностранных дел Австралии Марис Пейн. "Что касается присутствия Китая в Тихоокеанском регионе – это наш задний двор, наш район, и мы крайне обеспокоены любой активностью на тихоокеанских островах", – заявила министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс. "Мы хотим мира и стабильности в регионе. Мы не хотим дестабилизирующего влияния, мы не хотим, чтобы давление и принуждение, которые мы наблюдаем со стороны Китая, продолжали распространяться в регионе", – вторит им министр обороны страны Питер Даттон.

И речь не случайно идет именно о Тихоокеанском регионе в целом – все понимают, что Соломоновы Острова являются лишь пробой пекинского пера. Трамплином, с помощью которого КНР, например, может еще раз попробовать усилить свои военно-политические позиции в более крупном и важном соседе Соломоновых Островов – Папуа-Новой Гвинее. В 2018 году Пекин предложил тамошнему правительству реконструировать военно-морскую базу, однако островные власти сделали выбор в пользу Австралии – и сейчас китайцы снова заходят с различными интересными предложениями.

Некоторые австралийские эксперты уже призывают сделать ставку на смену местных режимов. Нет, не через прямые военные интервенции – зачем, если можно сделать ставку на региональные элиты? В частности, стимулировать и без того сильные сепаратистские движения на тех же Соломоновых островах, разгонять истории о варварской эксплуатации местных ресурсов китайцами – и устроить там маленький такой островной майданчик. Ну а что? На Украине ведь получилось. По крайней мере, на какое-то время.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета