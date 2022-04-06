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ТАСС

Замминистра обороны России открыл научный форум "Женщины на службе Отечеству"

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Заместитель министра обороны РФ Николай Панков
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Николай Панков отметил, что "стремление женщин к военной службе - это общемировая тенденция"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков во вторник открыл научный форум "Женщины на службе Отечеству", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Замминистра обороны Николай Панков принял участие в открытии IX Международного научного форума "Женщины на службе Отечеству", приуроченного к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности. Традиционной площадкой форума стал Военный университет им. Александра Невского Минобороны РФ", - сказали в ведомстве.

Как отметил Панков, "стремление женщин к военной службе - это общемировая тенденция". "Женщины сочетают в себе красоту с мужеством и отвагой, они достойно исполняют воинский долг и своим добросовестным трудом вносят весомый вклад в создание сильной и профессиональной армии", - добавил замминистра.

Форум получил статус международного в 2017 году и был включен в перечень программ Совета министров обороны стран СНГ. В этом году форум посвящен роли женщины в укреплении мира и безопасности.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Компании
Минoбороны РФ
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