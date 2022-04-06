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Российская газета

В Минобороны сообщили о новых мощных ударах по военным объектам Украины

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В Минобороны России сообщили о новых мощных ударах по военным объектам Украины. Вопреки распространяемым киевским режимом и западными СМИ слухам, что у российской армии заканчиваются запасы высокоточных средств поражения, применение такого оружия в ходе специальной военной операции только нарастает.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что 4 апреля ракетами большой дальности морского базирования в районе города Очаков был уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций. Эту базу руководство ВСУ также использовало для размещения иностранных наемников.

Наше военное ведомство продемонстрировало видео запуска ракет - удар наносился в темное время суток и сразу несколькими морскими боеприпасами.

Ракеты большой дальности морского базирования уничтожили в районе Очакова Центр подготовки украинских сил специальных операций

Конашенков также проинформировал, что высокоточные ракеты воздушного базирования были применены по четырем хранилищам топлива, которое шло на снабжение группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.

А в течение ночи на вторник оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска поразили еще 134 военных объекта Украины. Список уничтоженных целей впечатляет - восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего. Под удары также попали 85 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Нашим средствам ПВО удалось ликвидировать еще четыре беспилотника. Их сбили в районах населенных пунктов Чернобаевка, Индустриальная, Гурты и Нижняя Крынка.

По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной операции украинские военные потеряли 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппаратов, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 военных автомобиля.

Однако есть и тревожные новости. Конашенков сказал, что по подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун в 23 километрах северо-западнее Киева военнослужащие 72-го украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку. Они фиксировали на видео мирных жителей, якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил. Понятно, что эти кадры предназначаются для последующего распространения через западные СМИ. "Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах", - сообщил Конашенков.

Во вторник же стало известно, что в Мариуполе накануне сложили оружие сразу несколько сотен украинских военных. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал: "267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен российским Вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор!"

Факт сдачи в плен украинских морпехов подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Правда, по его словам, речь идет о военнослужащих 501-го отдельного батальона морской пехоты. По словам чиновника, это полный уцелевший численный состав подразделения.

Так или иначе, но событие значимое. Оно позволит избежать наших потерь в зоне ответственности этого батальона. И, конечно же, не будет новых жертв среди мирного населения.


Юрий Гаврилов

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Страны
Дания
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Украина
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С-300
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