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Российская газета

Минобороны показало уничтожение украинского "Байрактара" российским ЗРК "Тор"

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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор".

Как сообщается, в процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей. В результате грамотных действий расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор" под командованием Сергея Пачепки, все цели были взяты на сопровождение и уничтожены. С среди них - 7 боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Байрактар". Это настоящий разгром целого роя весьма дорогих беспилотников, на беспрецедентную рекламу которых украинские военные повелись в прошлом году. Киев закупил в Турции десятки "Байрактаров" и даже начал строить завод по их лицензионному производству. А эффективность беспилотников оказалась близка к нулевой.

На вооружение зенитно-ракетные комплексы "Тор" стали поступать в середине 1980-х. За прошедшие годы комплекс многократно модернизировался, его сегодняшние версии - "Тор-М2" и "Тор-М2У" - по своим возможностям многократно превосходят то, что пришло в войска более тридцати лет назад. Это единственный в мире зенитно-ракетный комплекс, который может вести своими ракетами прицельный огонь на ходу. Как показали испытания, при скорости 25 км/час в движении по проселочной дороге цели поражаются гарантированно. То есть "Тор" может прикрывать армейские колонны от ударов с воздуха на марше.

Кстати сказать, "научить" зенитно-ракетные комплексы вести стрельбу с ходу оказалось делом далеко не простым. Во всяком случае, ни один зарубежный ЗРК этого делать не умеет. А вот наши конструкторы смогли решить, казалось бы, нерешаемую задачу.

У этого ЗРК в одном корпусе - боевом модуле - размещены радар обнаружения целей, радар сопровождения целей и наведения ракет, средства связи и управления, а также 8 готовых к пуску зенитных ракет. "Тор" способен даже без участия человека в автоматическом режиме сканировать воздушное пространство и самостоятельно принимать решение на открытие огня. Фактически это боевой противовоздушный робот. Ничего подобного не выпускает ни один из мировых производителей систем ПВО.

"Тор-М2У" несет восемь ракет, стартующих вертикально, обеспечивает защиту от летательных аппаратов, перемещающихся со скоростью до 700 м/с. Дальность гарантированного поражения от 500 метров до 12 км

Высочайшая эффективность ЗРК "Тор-М2У" неоднократно демонстрировалась при обороне базы Хмеймим в Сирии. Именно ракеты этого комплекса сбивали и сбивают основную часть беспилотников, пытающихся атаковать наши объекты на территории базы.

Можно напомнить, что мощнейшая противовоздушная оборона с элементами ПРО, которую организовали американцы в Саудовской Аравии, не смогла отразить удары беспилотников.

Достаточно примитивные беспилотники боевиков-хуситов нанесли эффективный и эффектный удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии. И это видел весь мир в прямом эфире.

А вот наши "Торы" удар держат. Теперь они работают и на Украине, уничтожая в том числе беспилотную роботизированную авиатехнику противника. Один зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2У" несет восемь ракет, стартующих вертикально. Обеспечивает защиту от летательных аппаратов, перемещающихся со скоростью до 700 м/с. Дальность гарантированного поражения от 500 метров до 12 км, по высоте - от 10 метров до 6 км.

Кроме упомянутых ЗРК, недавно на вооружение принят "Тор-М2ДТ". Он разрабатывался специально для суровых условий Арктики. Устанавливается на сочлененном гусеничном шасси. Успешные испытания проходит "Тор-М2КМ". Боевой модуль этого комплекса можно будет ставить на боевые корабли и гражданские суда для обеспечения их максимальной защиты от ударов с воздуха, в том числе противокорабельными ракетами.


Сергей Птичкин

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