Байден объявит о планах США, Англии и Австралии создать гиперзвуковое оружие

Президент США Джо Байден объявит о планах альянса AUKUS создать гиперзвуковое оружие. Разработка ведется в партнерстве с Великобританией и Австралией, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

Издание пишет, что президент США объявит о разработке во вторник. При этом новая программа может быть направлена в ответ на наращивание военной мощи Китая, так как, по оценке Пентагона, страна существенно опережает их в вопросах гиперзвукового оружия.

Ранее Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA подтвердило успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Испытания проводились тайно, чтобы избежать роста эскалации.

О первых пусках гиперзвуковой ракеты в рамках проекта Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) стало известно в 2021 году. Боеприпас получил прямоточный воздушно-реактивный двигатель и боевую часть кинетического поражения.