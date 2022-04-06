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Встреча Владимира Путина с вице-премьером по вопросам ОПК Юрием Борисовым

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Как сообщила пресс-служба Президента Российской Федерации, 4 апреля 2022 года в Ново-Огарево состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовым. Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов доложил Президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия.

Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовым, 04.04.2022 (с) Пресс-служба Президента Российской Федерации

По словам вице-премьера, Правительством сделано многое для обеспечения устойчивости ОПК. Увеличены авансовые платежи, при закупках электронной компонентной базы до 100 процентов. Предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС.

Несмотря на беспрецедентные санкции, повлёкшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов. По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98 процентов и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям.

Заместитель Председателя Правительства также сообщил Президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства. Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы.

Юрий Борисов добавил, что Правительством сегодня на системной основе ведётся работа по ускорению темпов и объёмов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФАС
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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