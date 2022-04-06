Чехия активно снабжает Украину оружием и не собирается останавливаться

Lidovky (Чехия): какое оружие мы отправляем украинцам? Все это проверенные виды, начиная с пулеметов и заканчивая зенитными системами

Чехия выделила на оружие для украинцев более миллиарда крон, пишут Lidovky. В социальных сетях уже появились снимки, из которых понятно, какая техника применяется в боях. Поставки осуществляются по запросу НАТО.

Гинек Паштека (Hynek Paštěka)

Чехия выделила на оружие для украинцев более миллиарда крон. Одни только первые партии, отправленные чешским правительством, обошлись более чем в 750 миллионов, а еще 600 миллионов чехи собрали за счет пожертвований. Но какое оружие Министерство обороны отправило Киеву, ведомство отказывается сообщать, ссылаясь на засекреченность этой информации. Точно так же остается неизвестным, что купили украинцы на деньги, собранные за счет пожертвований.

Тем не менее в социальных сетях уже появились снимки, из которых понятно, какое оружие из Чехии применяется в боях. Это штурмовые винтовки, противотанковые ракеты и универсальные пулеметы. "Стоит отметить противотанковый гранатомет RPG-75, которые тоже чешского производства и входит в перечень противотанковых видов оружия, переданных Украине", — сообщил военный аналитик Лукаш Визингр. Этот чешский подарок можно заметить и в одном обучающем ролике в социальных сетях. Речь идет о 68-мм реактивном противотанковом гранатомете RPG-75 производства предприятия "Зевета Бойковице".

Но, по словам экспертов, для украинцев важны зенитные системы. Так, по всей видимости, чехи поставляют на Украину зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М", который уже не состоит на вооружении чешской армии. "Но его применяют ВСУ, а также российская сторона, и он способен поражать вертолеты и самолеты. Система не новая, но она вполне эффективна против техники, которую могут применять русские. Если эти системы поставляют в приличном состоянии, они справляются с поражением целей в воздухе", — сообщил военный аналитик Душан Ровенски.

Именно поставки зенитных ракетных систем, которые знакомы украинцам, помогут Украине больше всего, как полагают эксперты, ответившие на вопросы "Лидовки". Важны и поставки боеприпасов.

Обучение и обслуживание

Другие системы вооружений, конечно, можно отправить на Украину, но нужно учитывать, что уйдет время на обучение экипажей. Немаловажно и то, что потребуются обслуживание и запчасти.

Дальность означенной системы "Стрела – 10М" составляет пять километров, и поэтому она представляет угрозу в основном для вертолетов. Русские летают над Украиной на современных самолетах, например, Су-34, но применяют не высокоточные боеприпасы, а обыкновенные неуправляемые бомбы. По мнению экспертов, с высоты более пяти километров попасть ими никуда нельзя, и поэтому пилотам приходится спускаться на более низкую высоту, где им уже угрожают ракеты систем небольшой дальности, включая "Стрелу".

Кроме того, российские пилоты, находясь на больших высотах, зачастую не могут отличить украинскую технику от своей собственной, и поэтому им приходится летать ниже.

"Зенитные ракетные системы, конечно, имеют смысл. Все равно у нас нет ничего лучше, и они умеют с ними обращаться", — полагает аналитик с кафедры исследований в области безопасности факультета социальных наук Карлова университета Войтех Багенски.

В "Твиттере" также появились снимки, на которых солдаты держат в руках, например, винтовки BREN 2 калибра 5,56×45 мм и автоматы образца 58 производителя "Ческа збройовка". Если верить Ukraine Weapons Tracker, таких автоматов на Украину отправлено более пяти тысяч штук.

По последним данным, в зону боевых действий из Чехии могут отправиться и БМП. В пятницу немецкое правительство приняло решение продать 56 БМП PbV-501 из Чехии на Украину. Первоначально они принадлежали армии социалистической Германской Демократической Республики, а теперь они принадлежат чешской компании. Федеральное правительство обязано дать добро на их реэкспорт.

Как передает издание Die Welt, почти 60 БМП поступят на Украину в течение нескольких недель. Сервер пишет, что прежде их необходимо "привести в порядок".

Заканчиваются боеприпасы

Еще одна вещь, в которой украинцы остро нуждаются и которую мы можем им предоставить, — это боеприпасы. "Еще в январе было принято решение отправить на Украину более четырех тысяч артиллерийских снарядов, и, скорее всего, последуют новые партии. Артиллерия в этих военных действиях играет первую скрипку, как было и на Донбассе в 2014 — 2015 годах. То была артиллерийская война, и артиллерия уничтожила больше всех российской техники", — заявил Ровенски, отметив, что расход боеприпасов огромный. Кроме того, украинцы лишились множества складов с боеприпасами, которые русские уничтожили ракетами или разбомбили с самолетов. Поэтому постепенно украинцы подходят к тому, что им приходится экономить боеприпасы, и каждая партия — это огромная помощь.

Чехия может предложить не только боеприпасы для стрелкового оружия и 152-мм гранаты, но и снаряды для РСЗО и неуправляемые ракеты для вертолетов Ми-24. Очень важен и тот факт, что в Чехии по-прежнему есть компании, которые умеют производить и производят подобные боеприпасы, включая минометные снаряды и 152-мм снаряды для самоходных гаубиц.

"Мы государство с десятимиллионным населением. Мы вносим свой скромный вклад в общую западную поддержку. Она играет решающую роль, помогая Украине держаться и вести борьбу. Бессмысленно говорить о том, что помощь Чешской Республики первостепенна, и тем не менее это не аргумент, чтобы отказаться от помощи совсем", — подчеркнул Багенски. По словам Ровенского, помощь Украине, несомненно, координируется на уровне Североатлантического альянса и, вероятно, согласована с другими странами, в том числе, например, с Австралией. "НАТО получает запросы от украинской стороны и опрашивает страны, у кого есть что-то из необходимого и что они могут поставить. Таким образом, мы один из камней большой конструкции", — уточнил он.