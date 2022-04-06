Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео

В Сети появилось видео поражения украинского "Байрактара" российским ЗРК "Тор".

Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее, как расчет ЗРК "Тор" ВС РФ подбивает украинский БПЛА "Байрактар". Всего за ночное дежурство было уничтожено 20 воздушных целей.

С начала спецоперации на Украине ВС России поразили 394 беспилотных летательных аппарата противника.

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор" предназначен для прикрытия важных административных и военных объектов, сухопутных соединений от атак противорадиолокационных и крылатых ракет, пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме.

Олег Корякин