Войти
Российская газета

Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео

806
5
+1
Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео поражения украинского "Байрактара" российским ЗРК "Тор".



Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее, как расчет ЗРК "Тор" ВС РФ подбивает украинский БПЛА "Байрактар". Всего за ночное дежурство было уничтожено 20 воздушных целей.

С начала спецоперации на Украине ВС России поразили 394 беспилотных летательных аппарата противника.

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор" предназначен для прикрытия важных административных и военных объектов, сухопутных соединений от атак противорадиолокационных и крылатых ракет, пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.03.2022
Минобороны РФ показало применение ударного беспилотника «Иноходец» в ходе операции на Донбассе
25.04.2018
В США парад Победы назвали демонстрацией ботов
09.02.2016
Россия защищается в реальном и виртуальном пространстве
30.09.2015
Электронная война – мифы и правда — часть I
29.06.2015
«Россия представляет для нас прямую и явную угрозу»
23.10.2014
Крым не нуждается в ядерных боеприпасах
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
5 комментариев
№1
06.04.2022 11:26
Уничтожили в зоне прямой видимости. Повезло Тору что Баирактар был невооружен...
-1
Сообщить
№2
06.04.2022 12:50
Цитата, beka1 сообщ. №1
Уничтожили в зоне прямой видимости.
Поражение цели,после 11 -12 сек.полета ,это 6-8 км. где тут прямая видимость?
+2
Сообщить
№3
06.04.2022 13:44
Подорвалась уже после выгорания двигателя. Действительно далеко.
Зенитчик с красными повязками на рукавах. Из милиции штоль или приданных им частей?
0
Сообщить
№4
06.04.2022 13:51
Цитата, forumow сообщ. №3
Зенитчик с красными повязками на рукавах. Из милиции штоль или приданных им частей?
У наших или белые или красные повязки на руках.
Те которые действуют в ЛДНР чаще всего с красными  вроде бы.
0
Сообщить
№5
06.04.2022 16:04
Цитата, beka1 сообщ. №1
Уничтожили в зоне прямой видимости. Повезло Тору что Баирактар был невооружен...
С чего Вы взяли, что не вооружён? У "Байрактаров" имеющимися сейчас боеприпасами MAM-C и MAM-L дальность поражения не более 8 км. С момента пуска до подрыва БЧ ЗУР прошло 11 секунд. Максимальная скорость ЗУР 9М339 1000 м/с. Так что его дальше 8 км перехватить могли.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 17:09
  • 63
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 06.04 17:09
  • 22126
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 16:55
  • 15
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 06.04 16:04
  • 5
Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео
  • 06.04 15:41
  • 58
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 06.04 15:15
  • 43
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 10:49
  • 1
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 06:38
  • 6
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 06.04 04:18
  • 5
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 05.04 22:18
  • 3
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 05.04 21:20
  • 1
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
  • 05.04 21:06
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому