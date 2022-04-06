MW: Мали предпочла российские боевые вертолеты западным войскам

На вооружение армии африканской республики Мали поступили два новых боевых вертолета. Машины предназначены для борьбы с террористическими группировками в пустынных районах страны.

Как сообщает Military Watch, получение современных видов военной техники и оружия правительство Мали назвало "плодом искреннего партнерства" с Россией. Интенсификация военного сотрудничества произошла после вывода из страны иностранных военных контингентов, в том числе военнослужащих Франции. Сообщается также, что вертолеты предоставлены африканской стране в качестве военной помощи.

В Мали предположительно доставлены военно-транспортные вертолеты Ми-17, которые являются экспортным вариантом Ми-8. Вертолет может развивать скорость до 250 километров в час. Практическая дальность составляет 950 километров. Потолок - пять тысяч метров. Экипаж - два человека.

В зависимости от модификации Ми-17 может перевозить 32 солдата или 12 носилок с сопровождающими или 4000 килограммов груза в кабине или 3000 килограммов груза на подвеске. Вертолет вооружен 12,7-мм пулеметом Афанасьева. Боевая нагрузка составляет 1500 килограммов: неуправляемые ракеты, авиабомбы или пушечные контейнеры.

По данным издания, на вооружении Мали имеются шесть российских боевых вертолетов: два Ми-24Д и четыре Ми-35М.

Николай Грищенко