Пилоты Ка-52 впервые в мире катапультировались из подбитого вертолета

Пилоты ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", подбитого в ходе специальной операции на Украине, впервые в мире смогли катапультироваться из винтокрылой машины. Вертолетчики не пострадали и, приземлившись, вступили в бой с противником.

Как сообщает "Вести: Приморье", уникальный эпизод в боевой практике произошел с военнослужащими 319-го отдельного вертолетного полка.

В середине марта экипаж майора Романа Кобца и капитана Ивана Болдырева вылетел на прикрытие наземных войск. Огнем с земли Ка-52 был подбит и тогда летчики, впервые в мировой практике, покинули машину при помощи реактивно-катапультной системы. На земле пилоты вступили в бой с националистами, и были спасены эвакуационной группой.

Проблемой создания реактивно-парашютных средств спасения для экипажей вертолетов в СССР начали заниматься с 1972 года. Впервые реактивно-катапультные кресла К-37-800 были установлены на опытный вертолет Ка-50 в конце 80-х годов. Перед катапультированием, по команде пилота, с помощью пиропатронов отстреливались лопасти несущего винта. Через доли секунды отстреливалась крыша кабины, затем с помощью буксировочной ракеты выстреливалось кресло пилота. И только после этого раскрывался спасательный парашют.

До недавних пор реактивно-катапультные кресла К-37-800 применялись лишь на испытаниях. Теперь российские летчики проверили их в бою.

Николай Грищенко