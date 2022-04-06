Польша подписала контракт на поставку 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3

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Польша подписала соглашение с США на поставку американских танков M1A2 в последней модификации SEPv3. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Глава польского военного ведомства подписал соглашение на поставку 250 американских танков M1A2. Как подчеркивается, это чрезвычайно важный для укрепления обороноспособности Польши контракт, к тому же он является одним из самых дорогостоящих. Пока никаких подробностей подписанных документов не приводится.

Соглашение гарантирует поставку 250 танков Abrams в самой современной версии для польской армии

- заявил министр.

О том, что Польша намерена закупить 250 американских танков M1A2 Abrams, стало известно в июле прошлого года. Сама сделка вызвала много критики в Польше, но Блащак сумел протолкнуть решение о закупке Abrams, заявив, что польская армия получит "самые современные, проверенные в бою танки", созданные специально для противостояния российской "Армате". Аргументы польского министра обороны ничем не отличались от американских, в них фигурировала российская угроза и возможность ее нивелировать, но только с помощью танков M1A2 Abrams.

18 февраля этого года Госдеп США одобрил потенциальную сделку с Польшей, в рамках которой Варшава закупает 250 танков M1A2 SEPv3. Кроме того, в рамках пакета польское Минобороны получает логистические услуги и обучение, в частности танковые тренажеры. Все это обойдется Варшаве в 6 млрд. долларов.

Все американские танки будут направлены на "правый фланг" НАТО, поближе к России. Таким образом американцы с помощью поляков попытаются создать "ударный кулак" против российской армии, как говорится, "на всякий случай".