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Российская газета

Старому украинскому танку Т-72 "Урал" проломили башню

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Источник изображения: rg.ru

Модернизированный Т-72 "Урал" ВСУ вышел из строя в первом же бою. Год назад сообщалось, что расположенный во Львове бронетанковый завод передал одному из вооруженных формирований Украины выпущенный более 40 лет назад старый советский танк.



Признаком того, что это самая первая версия из многочисленного семейства "семьдесят вторых", является расположенное перед люком командира машины ответвление старого оптического прицела-дальномера ТПД-2-49. В настоящее время его окно заварили и установили лазерный ТПД-К1.

Сообщалось, что в ходе модернизации была смонтирована динамическая защита. Несколькими блоками "реактивной брони" прикрыли место, где ранее находился убранный за ненадобностью инфракрасный осветитель. Теперь вместо ночного инфракрасного прицела наводчика установили тепловизор.

Также внедрили средства связи натовского образцы, дымовые гранатометы, а в корме появилась видеокамера, дающая возможность обозревать, что происходит сзади.

В Сети появилась информация, что этот танк пытались задействовать в бою, однако он почти сразу же получил повреждения. Точный удар как раз пришелся в самое уязвимое место - туда, где находились элементы оптического прицела-дальномера. Динамическую защиту снесло, башню заклинило, в крыше образовалась пробоина, и все внутреннее оборудование вышло из строя. В результате Т-72 полностью лишился возможности вести огонь из 125-мм орудия и спаренного 7,62-мм пулемета.

Данных о том, насколько серьезно пострадал экипаж, пока нет. Учитывая, что ремонтные возможности ВСУ сильно подорваны, шансов, что этот танк вернется в строй, не слишком много.

Ранее сообщалось, что нацистские формирования потеряли Т-72АМТ, доработанные недавно на Киевском бронетанковом заводе.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
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