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Российская газета

В аэропорту Самары испытали комплекс защиты от дронов

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ROCS-1
ROCS-1.
Источник изображения: "Алмаз-Антей"

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" завершил испытания в международном аэропорту Курумоч (Самара) радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности критически важных объектов ROCS-1.

- Подтверждена способность комплекса эффективно обнаруживать, распознавать и противодействовать микро- и мини-дронам, - рассказали в концерне. Также ROCS может использоваться как для обеспечения безопасности полетов от птиц, так и для составления орнитологической статистики.

Комплекс на шасси КамАЗ оснащен твердотельной трехкоординатной РЛС Х-диапазона, оптико-электронной системой, подсистемами радиоэлектронного мониторинга и управления. Модульная структура позволяет выстраивать необходимую конфигурацию защиты в зависимости от специфики охраняемого объекта.


Антон Валагин

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Алмаз-Антей
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