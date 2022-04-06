Американский Humvee вспыхнул как спичка на Украине

Вооруженные формирования Украины продолжают терять внедорожники Humvee американского производства. Регулярно в Сети появляются фото и видеоматериалы уничтоженной или захваченной техники, поставленной из США.

Среди засветившихся образцов есть машины, получившие незначительные повреждения, и, в то же время много таких, которые превращены в груды металлолома или полностью выгорели после попадания в них различных боеприпасов.

Из строя выходят как небронированные версии, так и модификации, получившие дополнительную защиту. Оказывается, что порой, чтобы вывести из строя заокеанский подарок, достаточно очереди из обычного 7,62-мм пулемета ПК.

Что интересно, военные действия на Украине в который раз подтвердили, что Humvee являются очень пожароопасными. Сообщают, что, если такой вездеход загорелся, то справиться с огнем практически невозможно.

В принципе, в этом нет ничего удивительного. Данные транспортные средства создавали еще в начале 80-х годов, и к началу нулевых они уже не в полной мере отвечали современным требованиям. Это было продемонстрировано в ходе войн на территории Афганистана и Ирака, где значительное количество такой техники оказалось потеряно. Оказалось, что эти вездеходы практически беззащитны перед минами и фугасами.

В результате американцы вынуждены были в спешке заниматься созданием адаптированных под местные условия специализированных машин различных типов.

Высвободившиеся образцы передавались армейским подразделениям, полицейским структурам, а также различным странам, являющимся сателлитами Соединенных Штатов, например, тому же украинскому режиму. Нацистским формированиям было доставлено более трех с половиной сотен Humvee.

В настоящее время части ВСУ и национальная гвардия несут потери и в другой колесной бронетехнике. Например, выяснилось, что агрессивно рекламировавшиеся украинскими СМИ БТР-4 практически не способны передвигаться по бездорожью.

Алексей Моисеев