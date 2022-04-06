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Российская газета

Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом

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Источник изображения: rg.ru

В районе Николаева против вооруженных формирований Украины задействовали авиационный боеприпас высокой точности. Судя по появившимся в Сети изображениям, речь идет о ракете класса "воздух-воздух" Х-59МК2, которая предназначена для поражения различных наземных объектов.



Судя по открытым данным, она обладает высокими тактико-техническими характеристиками, позволяющими выполнять поставленные задачи даже в условиях ограниченной видимости.

Чтобы уклониться от средств противовоздушной обороны противника, ракета может буквально "красться" на предельно малой высоте.

Ее масса достигает 900 кг, причем вес боевой части, в зависимости от модификации, составляет 283 кг или 320 кг.

Длина - 5,7 метра, диаметр корпуса - 380 мм, размах крыла - 1,3 метра.

Устанавливаемый двухконтурный турбореактивный двигатель весит 82 кг и обеспечивает тягу до 450 кгс.

Ракета может развивать скорость от 900 до 1050 км/ч. Наибольшая дальность полета - 285 км.

Х-59МК2 подходит практически для всех самолетов отечественной фронтовой авиации, при этом высота, на которой ее можно запускать, составляет от 200 до 11000 метров.

В минувшем году сообщалось, что начинается экспорт новейшей бетонобойной модификации - Х-59МКМ. Она предназначена для уничтожения хорошо защищенных командных пунктов. Главной особенностью является установленная тандемная головная часть, где кроме основного заряда также имеется предзаряд массой 40 кг.


Алексей Брусилов

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Страны
Украина
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1 комментарий
№1
06.04.2022 10:49
Х-59МК2  - ракете класса "воздух-поверхность", а не "воздух-воздух".
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