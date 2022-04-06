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Российская газета

Появились фотографии уничтоженного командного пункта С-300 ВСУ

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Источник изображения: rg.ru


Появилось фото уничтоженного командного пункта для систем противовоздушной обороны С-300, принадлежащего ВСУ. Его обнаружили на трассе между Мангушем и Бердянском.

Как предполагается, поражение нанесли из гранатомета. И оно был сквозным. Командный пункт смонтирован на шасси Ф20 на базе автомобиля МАЗ-543М. Его уничтожение делает бесполезным существование сразу нескольких пусковых установок системы С-300.

Сообщается, что командный пункт, скорее всего, хотели эвакуировать из Мариуполя в Запорожье. Но на трассе нарвались на российских бойцов. Точно не известно, когда произошло уничтожение командного пункта.

Напомним, на вчерашнем брифинге в министерстве обороны РФ заявили, что ВС России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактическая авиация поразила 17 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
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