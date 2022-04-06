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Российская газета

Американский наемник рассказал о причинах бегства с Украины

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Источник изображения: РИА Новости

Американец Генри Хофт рассказал, как на Украине его пытались использовать в качестве пушечного мяса. После своего бегства из страны он опубликовал сообщение, в котором призвал других жителей западных стран не следовать его примеру, пишет The Grayzone.

Ранее Хофт успел отслужить в армии США и стать членом американской экстремистской группы Boogaloo Boys. После прибытия на Украину он столкнулся с удручающей реальностью: разношерстное формирование, частью которого он стал, планировали использовать против мощной военной машины.

"Нас пытаются отправить в Киев без оружия, экипировки и бронежилетов. Те, кто смог раздобыть оружие, получают магазин с жалкими десятью патронами", - заявил американец в одном из видеороликов, записанных им на Украине. Позже он также заявил, что паспорта приехавших в так называемый легион иностранцев рвут на части, чтобы они не могли уехать обратно, а также что "легионеров" посылают на передовую без оружия под угрозой расстрела.

"Славных смертей не бывает. Ты погибнешь в окопе, тебя там бросят - и это отвратительно и гнусно", - заявил американец в беседе с The Grayzone.

Отправляясь на Украину, он был уверен, что опыт службы в армии США, а именно знание тактики и умение применять минометы, сделают его "ценным активом". Пересечь польско-украинскую границу, по словам Хофта, было очень просто - это заняло всего пять-десять минут. А вот выбраться с Украины оказалось гораздо сложнее.

После пересечения границы Хофт и другие иностранцы направились во Львов. По его словам, в центре Львова набирали людей буквально отовсюду. Хофт решил записаться в "грузинский легион". За прошедшие годы в его рядах успели послужить многие иностранцы. В их числе бывший американский военный Крейг Лэнг, обвиненный в двойном убийстве, норвежский неонацист и грабитель банков Юаким Фурхольм и австралийский праворадикал Итан Тиллинг.

Первое время Хофт и другие иностранцы, вступившие в "грузинский легион", были размещены в старой больнице в Дублянах на окраинах Львова, переоборудованной в военную базу. Здесь американец обучал наемников тактике и знакомился с порядками, царившими в "легионе". В числе прочего он рассказал о жестокости по отношению к мирным жителям.

В качестве примера Хофт привел случай с двумя гражданскими, которые хотели проехать украинский блокпост. Их выволокли из машины, надели им на головы черные мешки, после чего украинские солдаты отвели их в здание и убили. "Мы даже не знаем, были ли это действительно шпионы или просто люди, которым надо было проехать через блокпост", - вспоминает американец.

Ракетный удар по Яворовскому полигону, где также базировались наемники, встревожил многих иностранцев, вспоминает Хофт. По их базе в Дублянах тоже был нанесен удар, но без прямого попадания в казарму. Вскоре после взрыва в расположение вбежали грузины, они приказали брать оружие и бежать в лес. Многие отказались, потому что не имели никакого оружия.

"Тебе могут запросто выстрелить в спину только потому, что ты не говоришь на их языке. Элементарное недопонимание", - заявил Хофт, объясняя поведение иностранцев.

Вскоре после этих событий "грузинский легион" отправил группу бойцов в Киев. Все они поехали с пустыми руками - ни оружия, ни бронежилетов им не выдали, пообещав снабдить всем необходимым уже на месте. Через несколько дней отправленные в украинскую столицу наемники сообщили, что так и не получили обещанного оружия.

Тогда Генри Хофт и ряд его соратников решили, что не поедут в Киев безоружными, так как по дороге есть шанс попасть в засаду. Вскоре об этом узнали грузины, и это, по словам американца, привело их в ярость. До иностранцев дошел слух, что грузины готовы расстрелять их за неповиновение, а трупы списать на боевые действия. Сразу после этого Хофт и несколько его товарищей собрали вещи, спрятались в кузове машины скорой помощи и покинули базу.

По дороге к границе Хофт познакомился с двумя британцами. Они предупредили, что на границе действуют бойцы "иностранного легиона", которые разворачивают всех, кто пытается пересечь границу с оружием и снаряжением. В результате британцы помогли Хофту и его товарищам связаться с американским спецназом и безопасно выбраться из страны.

Генри Хофт уверен, что украинское командование хотело использовать его и других иностранных наемников в качестве пушечного мяса. "Они хотят свести свои потери к минимуму. Так что, если есть группа добровольцев из-за границы, их отправят в бой первыми",- считает американец.


Илья Максимов

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США
Украина
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