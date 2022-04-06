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РИА Новости

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сроках спецоперации на Украине

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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сроки проведения специальной военной операции России на Украине.

"Нет, не буду ничего комментировать по военной операции. Это все в министерство обороны", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли примерное понимание, сколько еще будет длиться операция.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Путин Владимир
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