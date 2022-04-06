Республика Корея закупит военно-транспортные самолеты большой грузоподъемности

ЦАМТО, 5 апреля. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) объявило о начале реализации проекта по закупке военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности.

Как сообщает Janes.com, проект должен быть реализован к 2026 году (видимо, имеется в виду поставка первой машины – прим. ЦАМТО) с использованием, в том числе, потенциала национальной авиационной промышленности.

Инвестиции в проект по приобретению самолетов на период с 2022 по 2026 гг. ожидаются в размере 710 млрд. южнокорейских вон (581,5 млн. долл. США). Комитет по продвижению оборонных проектов (Defense Projects Promotion Committee) уже утвердил бюджет. Однако пока не сообщается, какое количество машин планируется закупить на данном этапе.

Согласно информации Агентства DAPA, в проекте ожидается участие американской Lockheed Martin с C-130J-30 "Супер Геркулес", европейского концерна Airbus с A-400M "Атлас" и бразильской компании Embraer с C-390 "Миллениум".

Напомним, что в 2018 году компания Airbus Defence and Space (Airbus DS) предложила военно-транспортный самолет A-400M в рамках ранее анонсированной программы Военно-воздушных сил Республики Корея по закупке самолетов данного типа.

Несмотря на то, что запрос об информации (RFI) так и не был выпущен, европейская компания видела потенциальную потребность ВВС РК в самолетах данного типа на перспективу. Поэтому Министерство национальной обороны Республики Корея и компания Korea Aerospace Industries (KAI) с конца 2018 года вели переговоры относительно соглашения об обмене 4-6 самолетов ВТА A-400M компании Airbus на 30 учебно-тренировочных самолетов KT-1 и 20 ед. T-50 производства KAI. Договориться сторонам так и не удалось.