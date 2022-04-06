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ЦАМТО

Компания TAI поставила очередную партию БЛА командованию ВМС Турции

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Беспилотник Anka-S
Беспилотник Anka-S.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 5 апреля. Минобороны Турции опубликовало фотографии с церемонии приемки командованием ВМС страны трех новых БЛА, включая два БЛА "Анка-S" и один "Аксунгур" производства компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

С учетом этих аппаратов парк БЛА ВМС Турции увеличился до 20 ед., включая два БЛА "Аксунгур", 10 ед. "Байрактар TB2", четыре БЛА "Анка-S" и четыре "Анка-B".

О поставке командованию ВМС Турции первого БЛА "Аксунгур" глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил в октябре 2021 года. В феврале 2022 года генеральный директор Turkish Aerospace Темел Котил сообщил, что компания в общей сложности поставила ВМС и ВВС Турции пять БЛА "Аксунгур".

БЛА "Аксунгур", обладая большой грузоподъемностью и оснащенный спутниковой системой связи, может выполнять разведывательные задачи на большой дальности в течение продолжительного времени, расширяя возможности ВМС по сбору информации.

В настоящее время Turkish Aerospace Industries работает над оснащением БЛА средствами противолодочной борьбы. После завершения проекта "Аксунгур" сможет сбрасывать гидроакустические буи, а также передавать полученную ими информацию на пункты управления. TAI рассчитывает выполнить первый сброс гидроакустического буя в первой половине 2022 года. Если цель будет достигнута, "Аксунгур" станет вторым БЛА, который выполнил данную операцию после MQ-9B "СиГардиан" американской General Atomics.

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Проекты
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