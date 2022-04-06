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В НАСА рассказали об общих интересах и разногласиях с «Роскосмосом»

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Источник изображения: Фото: Pixabay

У НАСА и «Роскосмоса» есть общие интересы, ради которых имеет смысл продолжать совместную работу, несмотря на разногласия по другим вопросам, передает SpaceNews заявление заместителя главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Пэм Мэлрой.

Чиновница сказала, что была взволнована, когда увидела приземление американского астронавта Марка Ванде Хая.

«Это было важное событие, которое наглядно продемонстрировало профессиональные отношения с обеих сторон. Я думаю, здорово, что космос и наука, кажется, объединяют нас, даже когда мы имеем разногласия в чем-то другом», — заметила замглавы НАСА.

По словам Мэлрой, вопрос о перекрестных полетах россиян и американцев на своих космических кораблях находится в компетенции Госдепартамента США.

Также чиновница подтвердила сокращение штата НАСА в России.

Cпускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-19» с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем вернулся на Землю 30 марта.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Союз ПКК
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