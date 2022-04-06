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WarSpot

Япония готовит второй авианосец

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Источник изображения: warspot.ru

К 2027 году у Японии будет два авианосца. Вчера, 4 апреля, пресс-служба ВМС Японии сообщила о том, что вертолётоносец JS Kaga стал на первый этап переоборудования в доке города Куре (префектура Хиросима).

Переоборудование корабля будет проходить в два этапа. Первый должен завершиться в 2023 году, второй — к 2027 году. После завершения всех работ JS Kaga станет авианосцем и сможет полноценно работать с истребителями вертикального взлёта и посадки F-35B Lightning II.

Корабли JS Izumo и JS Kaga

Источник изображения: defensenews.com

Япония является одной из стран-участниц программы разработки истребителей F-35 и закупает модификацию F-35A для своих ВВС. Слухи о планах Японии переоборудовать свои вертолётоносцы типа Izumo в лёгкие авианосцы ходят уже давно, а в 2018 году появилась информация об официальном намерении японского правительства закупить истребители F-35B для формирования авиакрыла для этих кораблей. После чего началось переоборудование корабля JS Izumo.

Первый корабль (Izumo, давший название типу вертолётоносцев) был заложен в 2011 году, и вступил в строй 23 марта 2015 года. Корабли этого типа имеют почти 250 м в длину, около 40 м в ширину и способны развивать скорость до 30 узлов. Экипаж корабля насчитывает 470 человек, при этом дополнительно на борту могут разместиться до 500 десантников. Авиакрыло состоит из 9 вертолётов, но максимально на каждом из кораблей может быть размещено до 28 летательных аппаратов (вертолётов, конвертопланов, истребителей).

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Проекты
Авианосец
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