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Что будет с рынком подержанных автомобилей в России?

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Новая ситуация в экономике уже отразилась на авторынке. Цены взлетели на всё: кузовные запчасти, автозапчасти, расходники и, собственно, на сами автомобили. Новые машины заметно прибавили в цене, а автокредиты, учитывая общую неопределённость в экономике и двадцатипроцентную ключевую ставку, стали, прямо скажем, недоступными рядовому автопокупателю. В этой связи взор значительной части россиян обратился к рынку подержанных машин. Здесь, между тем, тоже не всё в порядке. О том, что будет происходить с рынком машин, бывших в употреблении, поговорим далее.

Количество предложений о продаже подержанных "железных коней", судя по всему, сократится. Связано это с тем, что число автомобилистов, не способных приобрести новенькое авто, увеличится. Они продолжат использовать имеющиеся машины. Вероятен вариант небольшого сжатия рынка, как это было в кризисные годы. Прогнозируемо возростет спрос на магазин б/у запчастей для иномарок.

Интересно, что в прошлые кризисы изменения цен на новые автомобили отзывались на автовторичке с некоторой замедленностью по времени. Сейчас же ситуация поменялась и стоимость б/у "железных коней" меняется почти синхронно с новыми авто.

Стоимость подержанных машин неизбежно поползёт вверх. Сейчас у участников рынка налицо непонимание сложившейся ситуации. Проще говоря, мало кто имеет представление о том, какую цену ставить и на какие показатели ориентироваться. Некоторые бизнес-структуры, занимающиеся продажами бывших в употреблении машин, временно приостановили свою деятельность, ожидая большей ясности рыночной обстановки. Другие подняли цены на свой "четырёхколёсный товар" сразу в полтора раза, а затем постепенно начали их снижать, остановившись на тридцатипроцентном уровне относительно прошлого года.

Более других, по прогнозам экспертов, подорожают машины люксового класса. Если речь идёт о трёхлетке в хорошем состоянии, то стоимость такого "железного коня" увеличится до половины от уровня 2021 года. Объясняется это тем, что спрос на такие авто всегда есть. Даже если ситуация пойдёт по негативному сценарию и европейские компании перестанут поставлять новые машины и запчасти в РФ, всё равно найдутся желающие приобрести люксовые автомобили, заплатив за такое удовольствие дополнительные деньги.

В 2021 году средняя цена на подержанные машины в России выросла на 52 процента. Специалисты прогнозируют, что средняя стоимость авто с пробегом в 2022 году увеличится ещё заметнее. Думается, что более других подорожают машины премиальных классов.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
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