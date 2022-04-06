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ЦАМТО

Германия одобрила поставку ВС Украины БМП Pbv 501

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 5 апреля. Согласно информации, опубликованной 1 апреля на сайте немецкой газеты Welt, Германия одобрила поставку 58 гусеничных боевых машин пехоты Pbv 501 на Украину.

Как сообщает Armyrecognition.com, Pbv 501 является модернизированной в Швеции версией боевой машины пехоты БМП-1, приобретенной ВС Швеции из состава ННА ГДР. Техника была поставлена ВС Швеции с 1998 по 2001 гг.

БМП PbV 501 будут поставлены Украине чешской компанией Excalibur, выкупившей бронемашины в Швеции. Для поставки техники в Украину чешской компании требовалось согласие Германии.

Как сообщал ЦАМТО, в начале 1990-х гг. Швеция приобрела из числа снятых с вооружения Национальной народной армии Германской Демократической Республики 441 БМП-1 (в том числе 66 ед. для использования в качестве источника запчастей). В мае 1997 года контракт стоимостью около 25 млн. долл. на модификацию 350 БМП-1 был подписан с чешским ремонтным предприятием VOP 026. В 2006 году 350 БМП-1 были сняты с вооружения ВС Швеции и два года спустя проданы чешской компании VOP CZ (согласно регистру ООН, в 2010 году было передано 335 боевых машин), которая планировала использовать их для обеспечения запасными частями парк БМП-1 ВС Чехии. Тем не менее, впоследствии выяснилось, что боевые машины были перепроданы компании Excalibur Army.

Pbv 501 (Pansarbandvagn) сохраняет компоновку и вооружение БМП-1 советского производства, включая 73-мм пушку 2А28 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет. ПУ ПТУР "Малютка" была демонтирована, установлены новая система пожаротушения, независимый обогреватель, средства связи и крепления для шведского оружия в отделении десанта, включая автоматы, пулеметы и боеприпасы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Чехия
Швеция
Продукция
2A28
9M14 Малютка
БМП-1
Компании
ООН
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