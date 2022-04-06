«Смертоносная военная помощь»: на Украине появятся противотанковые Switchblade-600

США решили поставить Украине усовершенствованные дроны-камикадзе Switchblade

Пентагон планирует заказать и отправить на Украину 10 беспилотников-камикадзе Switchblade новейшей модели, вооруженных противотанковыми боеголовками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что они дополнят ранее объявленные поставки менее мощной версии дронов.

Дроны-камикадзе

«Новое оружие Switchblade-600 - часть смертоносной военной помощи (Украине. - «Газета.Ru») на сумму в 300 миллионов долларов, объявленной Пентагоном в пятницу вечером, которая будет закупаться непосредственно у промышленности, а не из существующих запасов (США. - «Газета.Ru»)», - говорится в статье Bloomberg.

Еще 16 марта Белый дом заявил, что из своих запасов поставляет на Украину 100 беспилотников в рамках пакета помощи с оружием и снаряжением стоимостью 800 миллионов долларов. Но эти системы - версии «серии 300»: беспилотники массой 3,3 фунта (2,5 кг), предназначенные для атаки личного состава и легких транспортных средств. Согласно информации производителя AeroVironment Inc., они могут пролететь около шести миль (10 километров) и зависать над целью примерно 15 минут.

Новая 50-фунтовая (более 22 кг) модель, произведенная калифорнийской компанией Simi Valley, может пролететь более 24 миль (39 километров) и находиться в воздухе 40 минут, прежде чем атаковать цель противотанковой боеголовкой. Оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать барражирующую ракету.

В статье отмечается, что ранняя версия беспилотника-бомбардировщика находилась на вооружении американских спецназовцев в Афганистане. Армейские чиновники описали ее как летающий дробовик.

Высокопоставленные законодатели-республиканцы неоднократно настаивали на создании модели противотанкового дрона, в том числе в письме от 24 марта министру обороны Ллойду Остину.

Турецкие Bayraktar и Switchblade-300

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков говорил «Газете.Ru», что Switchblade-300, которые США начали поставлять Украине, - маленький аппарат, «не представляющий никакой угрозы для танка, для другой бронированной техники».

Со Switchblade-300 можно бороться даже стрелковым оружием. По мнению эксперта, самое неприятное, что может быть в использовании этих дронов - не одиночное их применение, а большим залпом.

«Что касается Switchblade-600, то раз он крупнее, то может быть уничтожен огнем автоматических зенитных пушек. В случае появления таких боеприпасов у ВСУ войскам РФ придется наращивать средства ПВО», - считает Сивков.

Помимо Switchblade, украинские войска применяют турецкие беспилотники Bayraktar. Минобороны РФ за время военной спецоперации на Украине неоднократно сообщало об уничтожении БЛА этого типа. Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что турецкие беспилотники «не помогли ВСУ, миф о них как о супербеспилотниках развеялся». По его мнению, Switchblade ждет та же судьба, так как «их отлично ловят» российские зенитные ракетные системы, ПЗРК и зенитные ракетные комплексы ближнего действия.

Российские дроны

30 марта Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". В ведомстве рассказали, что многофункциональные беспилотники выполняют разведывательные полеты. "Орланы" также контролируют обстановку в гуманитарных коридорах, по которым российские военные осуществляют эвакуацию беженцев, и ситуацию на дорогах, использующихся для прохождения колонн с гуманитарной помощью.

А 13 марта Минобороны РФ впервые обнародовало видеозапись боевого применения импортозамещенного беспилотника "Форпост", недавно получившего ударные функции.

«Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом», - сказали в ведомстве, комментируя видео.

Кроме того, Министерство обороны опубликовало кадры работы ударного беспилотника «Орион», разработанного компанией «Кронштадт» в 2011 году. Размах крыльев аппарата составляет 16,3 м, длина - 8 м, взлетный вес - 1000 кг. Аппарат может нести боевую нагрузку общим весом 200 кг (четыре авиабомбы или управлемые ракеты) и передвигаться со скоростью до 200 км/ч. Заявленный радиус применения 300 км, при этом аппарат способен держаться в воздухе 24 часа.

В конце марта обозреватель американского журнала The National Interest Сэм Крэнни-Эванс написал, что спецоперация РФ на Украине отличается активным использованием беспилотных летательных аппаратов. В статье говорится, что российские дроны, в частности, "Орион", "Орлан", "Элерон" и "Тахион" выполняют три важные задачи: поддержка конвоев и противодиверсионная разведка, артиллерийское обнаружение и корректировка огня, а также обеспечение разведывательно-ударных миссий.

Мария Шустрова