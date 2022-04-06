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Газета.ru

«Это оружие не убивает, а выжигает электронику у вражеской техники»

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Лазерный комплекс «Пересвет»
Лазерный комплекс «Пересвет».
Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА "Новости"

Что такое нетрадиционное оружие и есть ли оно в России

Российская армия в скором времени будет обеспечена нетрадиционными видами вооружений, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий за оборонно-промышленный комплекс. «Газета.Ru» разбиралась, что это значит.

Юрий Борисов во время встречи с президентом также отметил, что новая Госпрограмма вооружений будет готова к середине 2023 года, а правительство уже увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100%. Предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим средние показатели ГОЗ, и без регистрации в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Нетрадиционное оружие, или оружие на новых физических принципах - это очень условный термин. Сейчас он объединяет самую широкую номенклатуру - от сложных лазерных и инфразвуковых систем до простого оружия нелетального действия вроде электрошокеров, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Сергей Белоусов. - Скажем, средства радиоэлектронной борьбы появились относительно недавно и их предназначение для многих было непонятным, а сейчас в структуре ВС РФ существуют специальные войска РЭБ. Да и спектр военной техники впечатляет, из наиболее известных - комплексы «Леер», «Инфауна», «Красуха» и другие».

Войск, использующих оружие на новых физических принципах, как таковых еще не существует, однако лазерный комплекс «Пересвет», о существовании которого Владимир Путин говорил еще в 2018 году, уже стоит на боевом дежурстве. Этот комплекс предназначен для выполнения задач противовоздушной и противоракетной обороны. Характеристики «Пересвета» засекречены, известно лишь, что своим лазерным воздействием он «ослепляет» воздушные объекты, в том числе беспилотники. В 2020 году комплекс протестировали в Сирии.

«Вообще же лазерное оружие входит в более широкий класс так называемого оружия направленной энергии, к которому относятся и излучатели микроволн, и даже генераторы направленного звука», - рассказал «Газете.Ru» политолог, военный эксперт Александр Зимовский.

В список нетрадиционных вооружений, о которых говорил Борисов, можно включить целый ряд разработок. В частности, электромагнитное оружие. Испытания такого оружия начались еще в СССР.

«Еще в 1950-х годах его создание предлагал академик Андрей Сахаров. Были и разработки НИИ радиоприборостроения, который сейчас входит в концерн «Алмаз-Антей», и Физико-технического института им. Иоффе, где исследовались мощные СВЧ-излучения с земли на воздушные цели. Реальным воплощением электромагнитного оружия, способного поражать электронику наземных целей, летательных аппаратов и управляемых снарядов, стал отечественный комплекс «Ранец-Е», который был впервые представлен в 2001 году на оружейной выставке в Малайзии», - рассказал Белоусов.

Эксперт отметил, что этот комплекс способен поражать электронику на расстоянии до 12-14 километров. Таким образом, пока возможности применения «Ранца-Е» ограничены относительно малой дальностью. «Сейчас идут работы над увеличением расстояния боевого применения», - говорит Белоусов.

Еще одним перспективным российским электромагнитным оружием является комплекс «Алабуга». Его тактико-технические характеристики не раскрываются. Производит комплекс АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в корпорацию «Ростех».

В 2018 году заместитель гендиректора КРЭТ Владимир Михеев рассказал агентству РИА «Новости», что «Алабуга» не является конкретным оружием: под этим шифром в 2011-2012 годах завершился целый комплекс научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. В частности, одно из таких направлений - установка электромагнитного излучателя на ракету как на средство доставки. Заряд срабатывает на высоте в 200-300 метров и действует в радиусе 3,5-4 километра, где противник лишается не только средств связи, но и наведения и управления.

«Элементная база любых современных радиолокационных систем очень чувствительна к энергетическим перегрузкам, и электромагнитный поток высокой плотности способен выжечь полупроводники и привести аппаратуру в негодность. Это оружие не убивает, а выжигает всю электронику у вражеской техники»,

- пояснил «Газете.Ru» принцип действия электромагнитного оружия военный эксперт по радиоэлектронике, полковник запаса Михаил Лавренчук.


Виктор Сокирко

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Страны
Малайзия
Россия
Сирия
Продукция
Инфауна
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