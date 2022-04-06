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Интерфакс-АВН

"Швабе" обсудил условия эффективного импортозамещения на рынке медтехники

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Меры обеспечения устойчивой работы предприятий по разработке и производству медицинских изделий обсуждены на конференции в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ, сообщила пресс-служба холдинга "Швабе" во вторник.

В конференции принял участие заместитель гендиректора "Швабе" по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко.

"На протяжении нескольких лет наш холдинг активно участвует в общей работе по замещению импорта, сотрудничая с Минпромторгом и Минздравом России. За это время удалось создать необходимые условия для реализации проектов любой сложности. Сейчас мы входим в состав учредителей профильного консорциума "Медицинская техника", и в этой связи снижение зависимости от импорта - одна из главных задач, которая перед нами стоит", - сказал Дмитроченко, которого цитирует пресс-служба.

По её информации, спикер обратил внимание на существующие меры регуляторной и финансовой господдержки, а также факторы, сдерживающие замещение импорта, и указал на ряд инициатив, которые позволят отечественным производителям эффективно выстраивать работу. Среди них - упрощение процедуры регистрации и порядка внесения в реестр медизделий.

Сообщается, что председательствующий на заседании президент ТПП РФ Сергей Катырин выразил поддержку всех инициатив, направленных на импортозамещение критически важных технологий в медицинском приборостроении.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ТПП
Проекты
Медицина
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