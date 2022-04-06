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РИА Новости

Бибилов рассказал о военном присутствии России в Южной Осетии

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Айриян

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В случае вхождения в состав РФ в Южной Осетии не нужно будет дополнительно укреплять российское военное присутствие, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Те возможности, которые есть у 4-ой военной базы, те возможности, которые есть у пограничного управления, те возможности, которые есть у силовых структур республики Южная Осетия, вполне достаточны для того, чтобы обеспечить безопасность границ Российской Федерации в периметре Южной Осетии. Не вижу никакой необходимости большего вовлечения сил и средств", - сказал он.

Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум о вхождении РФ может состояться после 10 апреля в республике.

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Страны
Россия
Южная Осетия
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