Войти
ЦАМТО

"Адмиралтейские верфи" продолжают ходовые испытания подводной лодки "Кронштадт"

675
0
0
Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 17.12.2021
Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 17.12.2021.
Источник изображения: АО "Адмиралтейские верфи"

ЦАМТО, 5 апреля. "Адмиралтейские верфи" (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации) приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 677 "Кронштадт".

В рамках второго этапа испытаний, который также пройдет в полигонах Финского залива, будут совершены погружения субмарины, проверка систем корабля. На первом этапе, который завершился в конце декабря 2021 года, специалисты предприятия и экипаж Военно-морского флота Российской Федерации успешно провели скоростные и маневренные испытания подводного корабля, осуществили вывеску и кренование субмарины, проверили гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, провели испытания подъемно-мачтовых устройств.

"Адмиралтейские верфи" строят ПЛ "Кронштадт" по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля. На кораблях модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс.

В начале 2022 года предприятие начало резку металла на четвертую и пятую подводную лодки 677 проекта. Государственный контракт на их строительство заключен между "Адмиралтейскими верфями" и Министерством обороны Российской Федерации в июне 2019 года в рамках форума "Армия-2019".

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
677 Лада
Похожие новости
20.12.2021
Подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 вышла на заводские ходовые испытания
07.09.2020
Водная турбулентность: флот меняет приоритеты закупки кораблей
27.07.2020
Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде
20.03.2013
«Адмиралтейские верфи» в 2013-2014 гг. планируют заключить два экспортных контракта на строительство НАПЛ
03.09.2012
Шлемов: первый "Борей" пойдет на север, второй на восток
10.11.2010
Корабли для черноморцев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 17:09
  • 22126
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 17:06
  • 62
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 06.04 16:55
  • 15
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 06.04 16:04
  • 5
Уничтожение "Байрактара" российским ЗРК "Тор" показали на видео
  • 06.04 15:41
  • 58
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 06.04 15:15
  • 43
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 10:49
  • 1
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 06:38
  • 6
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 06.04 04:18
  • 5
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 05.04 22:18
  • 3
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 05.04 21:20
  • 1
На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" создан новый кадетский корпус "Школа технологий будущего"
  • 05.04 21:06
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил Путину о работе над нетрадиционными видами вооружения
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому