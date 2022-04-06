"Адмиралтейские верфи" продолжают ходовые испытания подводной лодки "Кронштадт"

Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 17.12.2021.

ЦАМТО, 5 апреля. "Адмиралтейские верфи" (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации) приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 677 "Кронштадт".

В рамках второго этапа испытаний, который также пройдет в полигонах Финского залива, будут совершены погружения субмарины, проверка систем корабля. На первом этапе, который завершился в конце декабря 2021 года, специалисты предприятия и экипаж Военно-морского флота Российской Федерации успешно провели скоростные и маневренные испытания подводного корабля, осуществили вывеску и кренование субмарины, проверили гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, провели испытания подъемно-мачтовых устройств.

"Адмиралтейские верфи" строят ПЛ "Кронштадт" по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля. На кораблях модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс.

В начале 2022 года предприятие начало резку металла на четвертую и пятую подводную лодки 677 проекта. Государственный контракт на их строительство заключен между "Адмиралтейскими верфями" и Министерством обороны Российской Федерации в июне 2019 года в рамках форума "Армия-2019".

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".