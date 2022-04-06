Navantia передала головной корвет Avante-2200 ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 5 апреля. Испанская компания Navantia 31 марта объявила о состоявшейся в Сан-Фернандо церемонии передачи командованию ВМС Саудовской Аравии головного корвета класса Avante-2200, (828) "Эль-Джубайль".

В мероприятии принял участие командующий ВМС Саудовской Аравии вице-адмирал Фахад бин Абдулла Аль-Гофейли.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Строительство корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии. В частности, при поддержке Navantia SAMI намерена разработать национальную систему боевого управления под обозначением Hazem. Большая часть работ по строительству кораблей выполняется в Испании.

Резка стали для головного корвета, "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года, закладка киля состоялась в октябре 2019 года, спуск на воду – в июле 2020 года. С сентября 2021 года корабль проходил ходовые испытания для проверки соответствия всех систем требованиям ВМС Саудовской Аравии.

Помимо "Эль-Джубайль", в настоящее время на различных стадиях строительства находятся еще четыре корабля, включая (830) "Эль-Дирийя" (Al Diriyah), (832) "Хаиль" (Hail), (834) "Джизан" (Jazan) и (836) "Унайза" (Unayzah). Пятый корвет серии был спущен на воду в декабре 2021 года.

Последний корвет должен быть поставлен заказчику в 2024 году. В соответствии с условиями сделки, работы по достройке последних двух кораблей будут выполнены в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составляет 104 м, максимальная ширина – 14 м. Он оснащен двигателями MTU Friedrichshafen GmbH. Максимальную расчетная скорость – 27 узлов, автономность составит 21 сутки. На борту могут быть размещены 102 человека (экипаж и дополнительный персонал). В состав вооружения корабля входят 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы получат разработанные Navantia систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированную систему внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.