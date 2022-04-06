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В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского состоялась тематическая выставка "День инноваций"

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Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Даничев

ЦАМТО, 5 апреля. В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского состоялась тематическая выставка "День инноваций".

В ходе выставки был осуществлен отбор экспонатов, имеющих перспективы использования в интересах Воздушно-космических сил, которые будут продемонстрированы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

Выставка организована под руководством начальника академии генерал-лейтенанта Максима Пенькова с целью развития научно-технического потенциала обучающихся и сотрудников академии, повышения интереса к инновационным методам контроля и управления военными объектами, перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники.

В целях всесторонней оценки научно-технического уровня разработок, на выставке работала экспертная комиссия, председателем которой выступил генерал-майор Юрий Кулешов. Для участия в комиссии был приглашен главный эксперт отдела Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации подполковник Дмитрий Феофанов.

Многие из разработок носят универсальный характер и могут быть применены в различных видах и родах войск, а некоторые из экспонатов представлены исключительно для использования в Воздушно-космических силах. Примечательно и то, что некоторые комплексы способны предупреждать развитие аварийных ситуаций и не допустить трагедий при эксплуатации сложной военной техники.

По результатам работы экспертной комиссии были определены три лучшие разработки: 1 место было присуждено авторскому коллективу Военного института (научно-исследовательского) за инновационный проект "Аппаратно-программный комплекс моделирования канала передачи данных". Почетное второе место комиссия отдала инновационному проекту под названием "Система мониторинга зданий, труднодоступных мест с помощью дронов с искусственным интеллектом и алгоритмом". Третье место завоевал инновационный проект "Метод оценивания качества сборки шарикоподшипниковых опор силовых гироскопических комплектов по параметрам акустической эмиссии", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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