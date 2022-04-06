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Военное обозрение

Названы сроки возвращения в боевой состав Балтийского флота СКР «Неустрашимый» проекта 11540

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Источник изображения: topwar.ru

Сторожевой корабль "Неустрашимый" проекта 11540 шифр "Ястреб", ремонт и модернизация которого завершились на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", находится на заключительном этапе испытаний и в ближайшее время вернется в боевой состав Балтийского флота.

Сторожевик проходит необходимые после ремонта и модернизации испытания, которые уже завершаются. Впервые корабль покинул территорию ССЗ "Янтарь" 15 февраля этого года и вышел в акваторию Балтийского моря. Всего за это время он совершил несколько выходов, в течение которых выполнил почти всю программу испытаний. Возвращение в боевой состав планируется после 10 апреля.

Завершаются испытания сторожевика после ремонта и модернизации. Ожидается, что он вернется в боевой состав Балтийского флота в начале второй декады апреля

- приводит ТАСС слова источника в российском ОПК.

Сторожевик находился на ремонте с 2014 года, изначально его возвращение в строй планировалось в конце 2016 года, однако выявленные дефекты и необходимость замены силовой установки, произведенной на Украине, значительно затянули процесс.

"Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.

О перевооружении корабля официальной информации нет, но имеются данные, что часть вооружения все же была модернизирована, опять же без подробностей. По крайней мере при проведении недавних стрельб в рамках испытаний "Неустрашимый" поражал воздушные цели из "Кортика", который был установлен на корабле изначально.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
АК-100
Ка-27
Проекты
11540 Ястреб
БФ
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