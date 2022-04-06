США в марте провели «секретные» испытания гиперзвуковой ракеты

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Испытания проводились тайно, чтобы не вызвать рост напряженности в отношениях с Россией. Снаряд был выпущен с бомбардировщика B-52 и преодолел расстояние более 480 километров на высоте 19 тысяч метров достигнув скорости, превышающей скорость звука в пять раз.

США ведут себя осторожно, чтобы не допустить шагов или заявлений, которые могли бы привести к неоправданной эскалации между Вашингтоном и Москвой,

— подчеркнули в телекомпании CNN.

Официальное сообщение о тестовом запуске появилось только через две недели. С учетом того, что в это время президент Джо Байден собирался с визитом в Европу, испытания решено было засекретить.

Примечательно, что испытания собственного гиперзвукового оружия США провели сразу после того, как стало известно об успешном применении гиперзвуковой ракеты Россией на Украине.

Вашингтон всеми силами старается не накалять обстановку с Москвой, которая и так уже достигла практически предельного уровня. Так в пятницу США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы это не было неправильно истолковано со стороны России.

Пентагон намерен форсировать программу развития перспективных военных технологий в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC). Это обусловлено успехами Китая и России в испытаниях гиперзвуковых ракет в последние месяцы. При том, что собственные запуски у американцев не всегда проходят успешно.

Администрация Байдена запросила 7,2 миллиарда долларов на создание оружия повышенной дальности, в том числе гиперзвукового. Ожидается, что вся программа потребует финансирования почти 15 миллиардов долларов в период с 2015 по 2024 год.