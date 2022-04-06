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Военное обозрение

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Болгарии истребителей F-16 C/D Block 70

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Источник изображения: topwar.ru

Болгарские ВВС в ближайшей перспективе могут пополниться американскими истребителями четвертого поколения, Госдеп США одобрил возможную продажу Софии восьми истребителей F-16 C/D Block 70. Об этом сообщило Управление по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

Американский Госдеп одобрил потенциальную продажу Болгарии восьми истребителей F-16. В случае подписания контракта, а одобрение не означает его автоматического заключения, София получит восемь самолетов и допонительное оборудование. Все это обойдется болгарам в 1,67 млрд. долларов, но это приблизительная сумма. Не исключается, что в связи с происходящими в мире событиями она может возрасти и значительно.

Решение одобрить продажу F-16 Болгарии в США объяснили просто и доходчиво: "отвечает целям США и укрепляет позиции НАТО".

О том, что болгары намерены закупить вторую партию истребителей F-16C/D Block 70/72 и вооружение классов "воздух-воздух" и "воздух-земля", стало известно в прошлом году. Тогда же запрос ушел в Вашингтон. Таким образом, в общей сложности ВВС Болгарии должны получить 16 американских истребителей, которые в перспективе заменят стоящие на вооружении истребители Миг-29 еще советского производства.

Вот только когда начнут поступать F-16 пока не ясно. В феврале этого года власти республики уже намеревались потребовать с США компенсацию за большую задержку с поставками истребителей первой партии из восьми единиц, кстати полностью оплаченной. Как оказалось, США перенесли отправку самолетов в Болгарию на два года, поясняя это "проблемами в производстве", возникшими из-за коронавируса. Если первый истребитель ВВС страны должны были получить в 2023 году, то получат в 2025.

В Софии уже высказали опасения, что страна может столкнуться с проблемами в сфере безопасности из-за отсутствия самолетов.

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Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
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