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РИА Новости

Минобороны показало работу ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар"

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Зенитный ракетный комплекс "Тор" во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
Зенитный ракетный комплекс "Тор" во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор".



"Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. Сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых - перехваленный "Байрактар", - делится командир расчета ЗРК "Тор" Сергей.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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